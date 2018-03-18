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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 22:31 | Son Güncelleme

"Şehitleri anlamak, sorumluluklarımızı anlamaktır. Müslümanlar dünyanın gidişatından sorumludurlar. Müslümanlar iyiliği hakim kılmak, kötülüğe engel olmakla sorumludurlar" - "Çanakkale'de canlarıyla, kanlarıyla destan yazan bir neslin torunları olarak onların uğruna can verdikleri değerleri yaşayan bir nesil yetiştirmektir bize düşen"

ÇANAKKALE (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Şehitleri anlamak, sorumluluklarımızı anlamaktır. Müslümanlar dünyanın gidişatından sorumludurlar. Müslümanlar iyiliği hakim kılmak, kötülüğe engel olmakla sorumludurlar." dedi.

Erbaş, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. Yıl Dönümü nedeniyle, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İlahiyat Fakültesi Tacettin Aslan Camisi'nde düzenlenen "Çanakkale Şehitlerini Anma Programı"na katılarak bir konuşma yaptı.

İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale'yi "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altında binlerce kefensiz yatanı" mısralarıyla tanıttığını belirten Erbaş, bu topraklarda bundan 103 yıl önce inançlı bir milletin yüreklerindeki imanın gücüyle yazdığı destanın yıl dönümünde olduklarını ifade etti.

Bugün ecdadın neyin mücadelesini verdiğinin daha iyi anlaşılması gerektiğini kaydeden Erbaş, "Onlar hangi değerler için toprağı kanlarıyla sulamışlarsa o değerleri yaşamak ve yaşatmaktır bize düşen. Çanakkale'de canlarıyla, kanlarıyla destan yazan bir neslin torunları olarak onların uğruna can verdikleri değerleri yaşayan bir nesil yetiştirmektir bize düşen." diye konuştu.

"Şehitleri anlamak, sorumluluklarımızı anlamaktır." diyen Erbaş, konuşmasında, "Müslümanlar dünyanın gidişatından sorumludurlar. Müslümanlar iyiliği hakim kılmak, kötülüğe engel olmakla sorumludurlar. Zira rabbimiz bir ayeti kerimesinde buyuruyor ki 'siz inananlar için, müminler için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyilikleri emreder, kötülüklerden alıkoyar ve Allah'a inanırsınız'." ifadelerini kullandı.

Şehitler gibi onların uğruna can verdiği değerlerin de unutulmaması gerektiğine işaret eden Erbaş, en büyük değerin de kardeşlik, birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.

Erbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çanakkale'de mezar taşlarının üzerinde sadece Çanakkale'den mi şehitlerin isimleri vardır? Sadece İstanbul'dan mıdır şehitler? Hayır, Diyarbakır'dan, İzmir'den, Erzurum'dan ve ülkemizin her yerinden içinden ve dışından, hatta Kudüs'ten, Musul'dan, Kerkük'ten gelip bu topraklarda şehit düşmüş nice yiğitler vardır. Gelibolu muharebeleri de şunu haykırmaktadır aslında, biz birlik olduğumuz zaman, kardeşliğimizin farkına vardığımız zaman, önümüzde durabilecek hiçbir şer güç yoktur."

Etkinliğe Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, İl Müftüsü Arif Gökce ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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18 mart Çanakkale Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş şehit

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