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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 7. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 21:11 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 7. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul’da katıldığı 7. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’na katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün “Değişen Dünyada Yurt Dışı Din Hizmetleri: İmkanlar, Fırsatlar Tehditler” başlığıyla düzenlediği 7. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’na katıldı. Halkalı’da gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, konferansın en önemli amaçlarından birisinin, hizmetleri gözden geçirmek ve yeni hizmet alanları ve imkânları oluşturmak olduğunu söyledi.
İslamofobinin bir klinik vaka olmaktan çıkıp bir İslam düşmanlığına dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Erbaş, “İslamofobi değil ‘antiislamizm’ noktasına dönüşmüştür. Müslümanlara ve onlara ait her şeye yönelik İslamofobik saldırıların karşısında bilinçli olmak bu konuda halkı hukuki yollardan haklarını aramaya teşvik etme noktasında gayret göstereceğiz” dedi.
Erbaş, Türkiye’nin bölgedeki ve dünyadaki rolünün gittikçe arttığını belirterek, “Türkiye’nin perspektifini dünya Müslümanlarına taşıma sorumluluğumuz var. Diyanet olarak neler yapıyoruz, ilahiyat fakülteleriyle, imam hatip liseleriyle işbirliğimiz nedir, din eğitimi Türkiye’de nasıl yürütülüyor, bu perspektifi bulunduğumuz ülkelerdeki insanlara anlatırsak çok faydalı bir iş yapmış oluruz” diye konuştu.
Görev bilincinin ihlas ve samimiyetin her zaman üst seviyede olması gerektiğini dile getiren Başkan Erbaş, “Herkes hangi işi yapıyorsa o işle ilgili bir heyecan içerisinde olmalı ama bu din hizmeti olursa samimiyet ve ihlas kavramı, aşk ve heyecan kavramı bu cümleler içerisine daha da çok yakışıyor. Bu ilkeleri birbirimize hatırlatıyoruz ki yenilenelim, heyecanımız artsın” ifadelerini kullandı.
Bulunulan bölgelerde çocukların, gençlerin eğitimine önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Erbaş, “Eğer biz onları sağlıklı bir din eğitimine tabi tutmazsak, bir kısmı tamamen din eğitiminden mahrum kalıyor, bir kısmı da yanlış din eğitimi alarak farklı dini anlayışlara zihinleri, kalpleri kayabiliyor. Özellikle kadınların ve kızların eğitimine ağırlık vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.
Erbaş, Diyanet’in 2006 yılında başlatılan Uluslararası İlahiyat Programının yurt dışı din hizmetlerine yönelik insan kaynağı oluşturma noktasında önemli bir yer tuttuğunu söyledi. 4 oturumdan oluşan konferans, 2 gün sürecek. Konferansın açılış oturumuna Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Dr. Selim Argun, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç, Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Haydar Bekiroğlu ve Başkanlığın yurt dışında görevli olan müşavirler, ataşeler ve koordinatörler katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 7. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 7. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 7. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’na katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 7. Yurt Dışı Din Hizmetleri Konferansı’na katıldı

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