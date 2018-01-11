Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, ABD'de

WASHINGTON (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği ile Georgetown Üniversitesini ziyaret etti.

Erbaş, 4 gün sürecek ABD temaslarının ilk gününde Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ile büyükelçilik rezidansında bir araya geldi.

Burada yaptığı kısa açıklamada ABD programı hakkında bilgiler veren Erbaş, hem Türk toplumu temsilcileri hem de Amerikalı Müslüman toplumun liderleriyle istişarelerde bulunacaklarını bildirdi.

Daha sonra Georgetown Üniversitesine geçen Erbaş, burada Diyanet İşleri Başkanlığının da destekleriyle yapımı devam eden İslam Kültür Merkezini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.

Üniversite bünyesinde çok sayıda Müslüman öğrencinin aynı anda namaz kılabilmesine ve farklı kültürel etkinliklerin düzenlemesine imkan verecek merkezin, en kısa sürede tamamlanarak hizmete açılmasının beklendiği bildirildi.

Perşembe günü de farklı dinlerin temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek olan Erbaş'ın cuma günü Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) cuma hutbesini vermesi ve Cumartesi günü de New York'a geçmesi bekleniyor.

(AA)