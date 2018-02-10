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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor (2)

GÜNCEL HABERLERİ | 10.02.2018 19:23 | Son Güncelleme

ERBAŞ'A 'DELİKANLI NASIL OLUNUR' SORUSU Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor (2)

ERBAŞ'A 'DELİKANLI NASIL OLUNUR' SORUSU
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Derneği'nin genel kurul programının ardından kent merkezindeki Orhan Camii'nde ikindi namazını kıldı. Erbaş namazını kıldıktan sonra cami önünde vatandaşlarla sohbet etti. Caminin önünde bulunan Ali Yıldız, Erbaş'a selam vererek 'Bir soru soracağım' dedi. Ali Yıldız, "Bana müsaade verdiğiniz için teşekkür ederim. Önce Allah'ın selamını veriyorum. Size delikanlı nasıl olunur sorabilir miyim?" ifadelerini kullandı. Herkesin soru karşısında şaşkına döndüğü bu anlarda Prof. Dr. Ali Erbaş, "Senin gibi olunur" cevabını verdi. 'Cevap veremediniz, ben söyleyeceğim' diye bağıran vatandaş korumalar tarafından uzaklaştırıldı. Erbaş, daha sonra bir ziyarette bulunmak üzere ayrıldı.

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor (2)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor (2)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor (2)Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Askerimiz savaşı İslam ahlakına göre yapıyor (2)

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