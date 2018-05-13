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 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz şehrin bütünlüğüne güzellik katmalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 21:16 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerle ilgili olarak, "Camilerimiz şehrin ruhuna ve görünüşüne güzellik katacak şekilde planlansın.

 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz şehrin bütünlüğüne güzellik katmalı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, camilerle ilgili olarak, "Camilerimiz şehrin ruhuna ve görünüşüne güzellik katacak şekilde planlansın. Camiler özgün eserler olsun istiyoruz" dedi.
Dini Yüksek İhtisas Merkezi'nde düzenlenen Cami Planlama ve Tasarımı Projesi 2'nci Çalıştayına, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ilçe belediye başkanları ve din görevlileri katıldı. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Cami kelimesi telaffuz edildiğinde sıcaklığı en fazla olan kavramlardan birisi. Rabbimiz nasıl merhametiyle mahlukatı kucaklıyorsa, camilerde sıcaklığıyla insanlığı içine alıyor. İslam'da hayatın şehrin merkezinde cami vardır. Cami eğitimden sanata, aileden çevreye hayatın bütün alanlarına yönelik birleştiği bir mekandır. Camiler hayatın inşa edildiği mekanlardır. İmar kavramını sadece tuğlaların bir araya gelmesi şekilde anlamıyoruz. İşte ruhun, zihniyetin, aklın imarı. Bütün bunlar camiden kopuk yapılmazsa işte o zaman mükemmel bir insan ve bütünlük ortaya çıkar. Bu ihmal edildiğinde şehirde medeniyette inşa edilemez. İslam tarihi boyunca şehirler hep cami merkezli bürünmüş. Şehir caminin etrafında şekillenir. Camiden kopuk bir şehir anlayışı medeniyetimizin hiçbir döneminde olmamıştır. Camideki merhamet aile hayatına, şefkat insan ilişkilerine yansır. Yani cami taştan, tuğladan, çimentodan ibaret değildir. İçinde şefkat, ilim ve hikmet vardır. Müslümanlar asırlar boyu farklı kültür ve medeniyetlerle yeryüzünü camilerle donatmışlardır. Camilerin mimari olarak en güzel yapılar olmasına gayret göstermişler" ifadelerini kullandı. Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bugün en önemli meselelerimizden birisi cami planlamamızı ve konseptimizi değiştirmemiz gerektiğini ifade ediyorum. Yılda ortalama 500 ile bin arasında cami inşa edilmektedir. Bu camilerin tamamını dikkate aldığımızda içinde projesiz hiçbir mimari özelliğe sahip olmayan dayanıklılık işlevsizlik açısından yapıların olduğunu görüyoruz. Çarpık yapışlaşmada camileri olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Hukuki mevzuat penceresinden bakıldığında Diyanet Başkanlığı'nın camilerle ilgili bir tasarrufu bulunmamaktadır. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, belediyelerimiz, üniversitelerimiz, mimarlık fakültelerimiz ile birlikte çalışmamız gerekmektedir. İşte bu birlikteliği ortaya koyarak en güzel bir şekilde medeniyetimize yakışır halde inşa etmek için birlikteyiz. Yeni cami tasarımı ile camilerimizin her topluma hitap edecek şekilde tam donanımlı planlanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Camilerimizin maalesef çok azı ilgili ihtiyaçları karşılayabilmektedir. İstiyoruz ki her camimizde seminer salonumuz olsun. Bunu nüfus yoğunluğu fazla olan camiler için söylüyorum. Aşevi, gasilhane, seminer salonu, oyun parkının içinde bulunduğu bir külliye olsun istiyoruz. Camilerimiz şehrin ruhuna ve görünüşüne güzellik katacak şekilde planlansın. Camiler özgün eserler olsun istiyoruz."

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz şehrin bütünlüğüne güzellik katmalı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz şehrin bütünlüğüne güzellik katmalı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz şehrin bütünlüğüne güzellik katmalı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camilerimiz şehrin bütünlüğüne güzellik katmalı

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