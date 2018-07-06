Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Çocuk istismarlarına karşı seferberlik içerisindeyiz (2)

'ÜLKEMİZDE HAFIZ SAYISINI DAHA DA ARTIRMALIYIZ'

Yalova Belediyesi Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde düzenlenen hafızlık cemiyeti kızlar programına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, burada yaptığı konuşmada, nüfusu 20 milyonu bulan İslam ülkelerinde hafız sayısının 100 binlerce olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"81 milyon nüfusumuzun şu anda sahip olduğu hafız sayısı ise 150 bine ancak yaklaştı. Biz bunu daha da artırmalıyız. Bazı İslam ülkelerini dolaşıyoruz. 10-20 milyon nüfusa sahip ülkelerde 100 binlerce hafız var. Kimi yerde 500 bin, kimi yerde 1 milyon hafız var. Ülkenin nüfusu 10-20 milyon. Demek ki böyle bir gelenek oluşmuş. Biz de istiyoruz ki pek çoğumuz Kuran-ı Kerim'in hafızlık nimetini kapalım. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kuran kursu öğreticilerimiz, hanımefendiler, şu anda fahrilerle birlikte sayısı 45 bin civarında. Milletimize hizmet ediyorlar, milletimizin çocuklarına hizmet ediyorlar. 4-6 yaş grubunda Kuran kurslarımızda da kayıtlı 140 bin kadar öğrencimiz var. Şimdi yaz Kuran kurslarımıza devam eden yaş sınırı 4'ten başlıyor, 14-15-16 belki 20 yaşlarına kadar öğrencilerimiz var. İşte onlara kim ders verecek? Hoca hanımlar ders verecekler. Biz onların sayısının mümkün olduğunca artmasını istiyoruz. Tabii ki fahri Kuran kursu öğreticilerimiz her zaman bizden kadro istiyorlar. Durumlarının iyileşmesini istiyorlar. Biz de bunun için gayret ediyoruz."

Gelecek aylarda 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarına katacaklarını söyleyen Prof. Dr. Erbaş, "Yetkililerimiz de büyük bir gayret içerisindeler. Önümüzdeki aylarda 3 bin Kuran kursu öğreticisi alacağız inşallah. Bu ne büyük nimettir. Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kuran kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık, 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız. Ondan sonraki zamanlarda daha da hem sözleşmeli hem kadrolu olarak bünyemizde görev yapan kardeşlerimizin sayılarının artmasını sağlayacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kız öğrenciler için taç giyme töreni yapıldı. Yalova'da hafız olan 30 kız öğrenciye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Yalova Valisi Tuğba Yılmaz tarafından hediye takdim edildi. Prof. Dr. Erbaş'a eşi Seher Erbaş da eşlik etti.