Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dini istismar ederek dini kavram ve değerler üzerinden kavga üretilmesi, ülkemiz ve İslam coğrafyası açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir sorun haline gelmiştir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının hazırladığı ’’Dini İstismar Eden Terör Örgütleriyle Mücadele Seminerleri’ konulu projenin detaylarını düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Basın toplantısında konuşan Erbaş, "Dini istismar ederek dini kavram ve değerler üzerinden kavga üretilmesi, ülkemiz ve İslam coğrafyası açısından dikkat edilmesi gereken önemli bir sorun haline gelmiştir. Bir taraftan gizli emelleri ve karanlık emellerine ulaşmak için her türlü yolu mübah gören FETÖ, diğer taraftan tekfirci söylemlerle İslam’ı ve Müslüman varlığını açıkça tehdit eden DEAŞ gibi terör örgütleri dini duyguları istismar, dinimizin temel değerlerini kavramlarını tahrip etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bu terör yapılarının İslam coğrafyasında nasıl ortaya çıkıp büyüdüğünün ve hangi unsurlardan beslendiğinin iyi araştırılıp ona göre önlem alınması gerektiğini kaydeden Erbaş, "Menfur terör yapılarının ve beslendiği hastalıklı düşüncelerin izale edilmesinde bireysel, toplumsal, dini, manevi ihtiyaçların karşılanmasında, milli birlik ve beraberliğimizin güçlendirilmesinde Diyanet İşleri Başkanlığının önemi izahtan varestedir. 15 Temmuz gecesinde hain darbe girişimine karşı görevlilerimizin mücadelesi ve çabası herkesçe malumdur. Bu itibarla FETÖ, DEAŞ, PKK gibi dini istismar eden terör örgütlerine karşı Kur’an ve sünnete dayalı dini bilgiyle toplumumuzu aydınlatmak, din istismarına karşı milletimizi bilinçlendirmek amacıyla yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları milletimizin dikkatine sunarak, daha çok istifade edilmesi açısından kamuoyu ile paylaşmakta fayda olduğunu görüyoruz" şeklinde konuştu.

"Eğitim programlarımıza terör örgütleriyle ilgili dersler konulmuştur"

Erbaş, terör örgütleriyle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalardan birkaçını paylaşarak konuşmasına şöyle devam etti:

"Sahih dini bilgini önemi ve FETÖ, DEAŞ, PKK, benzeri terör örgütleri ve din istismarına karşı milletimizi bilinçlendirmek amacıyla 2018 yılı birinci üç aylık vaaz ve irşat konusu olarak Kur’an sünnet bütünlüğü belirlenmiş, bütün camilerimizde ve irşat programlarında üç ay boyunca konuya ağırlıklı olarak yer verilmiştir. KYK yurtlarında manevi rehber olarak görev yapan hocalarımıza seminerlerde FETÖ konusundan bilgilendirme çalışması yapılmış, ayrıca başkanlığımız yayınlarından FETÖ ve DEAŞ raporu dağıtılmıştır. Ceza infaz kurumlarında görev yapan hocalarımızın farkındalığını yükseltmek, kurumlarda FETÖ ile mücadele konusunda strateji belirlemek üzere ilgili kurum ve uzmanların katılımıyla geçtiğimiz hafta bir çalıştay yapılmıştır. Eğitim programlarımıza terör örgütleriyle ilgili dersler konulmuştur. Merkezi ve cemaat yoğunluğu olan camilerde görevli 11 bin 200 din görevlimiz hizmet içi eğitime alınmıştır. Kendi dilinden FETÖ, Örgütlü Din İstismarı, Din İstismarı Hareketi FETÖ- PDY Yapılanması, Din İstismarı, 15 Temmuz Takvimi, 15 Temmuz Gazilerin Dilinden eserlerinden binlerce basılarak vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Din İstismarı Hareketi, FETÖ, PDY, Olağanüstü Din Şurası Kararları, Kendi Dilinden FETÖ, Örgütlü Bir Din İstismarı eserleriyse Arnavutça, Rusça, İngilizce dillerine çevrilerek basımı gerçekleştirilmiş ve bu bölgelere ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından FETÖ Örgütlenmiş Din İstismarının Tahribi Gülen Yapılanması, 15 Temmuz’a Giden Süreçte FETÖ’nün Analizi ve Tavsiyeler adlı eserler yayınlanmıştır. Bunların yanı sıra FETÖ Din İstismarının Arkasına Gizlenen Terör Örgütü, DEAŞ Dehşete Dayalı Bir Din İstismarı isimli kitapçıklar da halkımızın daha kolay okuyabileceği bir hale getirilmiş ve her biri şimdilik 250 biner adet bastırılıp bütün milletimize ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bunlar bittikten sonra tekrar binlerce bastırılıp milletimize ulaştırılacaktır. Ayrıca Diyanet Aylık dergimizde FETÖ terör örgütünün beslendiği kodların deşifresi noktasında din istismarı, fitneye karşı güven toplumu, şanlı direniş 15 Temmuz başlıkları altında ayrı ayrı çeşitli aylarda dosya konusu yapılarak bu konularda makaleler yazılmıştır. Din İşleri Yüksek Kurulumuz şu ana kadar 12 ilde özel bilgilendirme çalışması yapmıştır."