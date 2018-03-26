Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Düzce'de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Müftülüğünü ziyaret etti.
Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen, "Bilgiden Bilince" konulu konferansa katılan Erbaş, daha sonra Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek, kentte devam eden yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, Erbaş'ın şehre gösterdiği özel ilgiden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da hazır bulundu.
Valilik ziyaretinin ardından Düzce İl Müftülüğünü ziyaret eden Erbaş, burada İl Müftüsü Selami Emen ilçe müftülerinin katıldığı basına kapalı toplantı düzenledi.
Köylüler buldu! 1 metre uzunluğunda...
Rusya'dan diplomatların sınır dışı edilmesine ilk tepki: ABD güçten anlar
Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...
Soma maden faciası davasında Soma Kömür İşletmeleri patronuna tutuklama talebi
Eski futbolcunun korkunç ölümü!
Kayseri'de okuldan kovulan liseli öğrenci kadın müdür yardımcısını sırtından bıçakladı!
Bu pozlar olay oldu! İç çamaşırı nerede?
Eski halini gören gözlerine inanamıyor! Bu değişimlere hayran kalacaksınız
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?
WhatsApp Gold tehlikesi geri döndü! WhatsApp'da bu logoyu görenler dikkat
Facebook'ta güvenlik skandalı! Tam sayfa özür geldi
AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali
Okuyucu Yorumları 0 yorum