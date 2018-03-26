Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Düzce'de

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Düzce Müftülüğünü ziyaret etti.

Düzce Üniversitesi'nde düzenlenen, "Bilgiden Bilince" konulu konferansa katılan Erbaş, daha sonra Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret ederek, kentte devam eden yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Dağlı, Erbaş'ın şehre gösterdiği özel ilgiden dolayı teşekkür etti.

Ziyarette, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ile Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar da hazır bulundu.

Valilik ziyaretinin ardından Düzce İl Müftülüğünü ziyaret eden Erbaş, burada İl Müftüsü Selami Emen ilçe müftülerinin katıldığı basına kapalı toplantı düzenledi.