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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, gençlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Yüreklerimizin toplu vurması lazım. Tıpkı birlikte rükuya ve secdeye gittiğimiz gibi yüreklerimiz kardeşliğimizi haykırmalı" - TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: - "İnancımız, imanlı oluşumuz, yüzlerce yıl bizi şerefli ve güçlü kıldıysa, gelecekte de bu milletin güçlü olması bu ümmetin ümididir"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yüreklerin toplu vurmasının önemine işaret ederek, "Tıpkı birlikte rükuya ve secdeye gittiğimiz gibi yüreklerimiz kardeşliğimizi haykırmalı." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca başlatılan ve İstanbul İl Müftülüğü tarafından 2017 yılının Ekim ayından itibaren her pazar farklı bir camide gerçekleştirilen "Cami-Gençlik Buluşması" etkinliklerinin sonuncusu, Fatih Camisi'nde yapıldı.

Fatih Camisi imamlarından Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan buluşmada, sabah namazını Prof. Dr. Erbaş kıldırdı.

Sabah namazı sonrasında konuşan Erbaş, çocukların karakterlerinin ve kişiliklerinin oluşmasında en büyük rolü, anne ve babaların oynadığını söyledi.

Çocukların ve gençlerin toplum için çok önemli olduğunu kaydeden Erbaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız, gençlerimiz geleceğimizi emanet edeceğimiz en önemli varlıklarımız. Bu yüzden onların dinlerini muhafaza etmemiz lazım. Akıllarını muhafaza etmemiz lazım. Yani zaruret-i hamse dediğimiz beş şey, dini muhafaza, aklı muhafaza, nesli muhafaza, nefsi muhafaza, malı muhafaza. Bu beş önemli muhafaza edeceğimiz şeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Çocuklarımızın dinini muhafaza etmemiz için eğitimlerine dikkat edeceğiz. Neleri öğrenmeleri gerekiyorsa onları öğreteceğiz. Onları öğrenmeleri için elimizden gelen gayreti göstereceğiz."

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yüreklerin toplu vurması gerektiğini belirterek, "Tıpkı birlikte rükuya ve secdeye gittiğimiz gibi yüreklerimiz kardeşliğimizi haykırmalı. Birliğimizi, beraberliğimizi haykırmalı. Yüreklerimiz hep birlikte vatan, millet, ezan ve bayrak aşkı için birlikte vurmalı. Tefrika girerse birliğimiz bozulur, gücümüz gider. Gücümüz kaybolursa millet olarak büyük sıkıntılar yaşarız. O yüzden bu birliğimizi, beraberliğimizi bir nimet olarak kabul edeceğiz." diye konuştu.

- "Ecdadımız yüzlerce yıl İslam'ın sancaktarlığını yapmakla şereflendi"

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, gençlere babası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.

Ecdadın yüzlerce yıl İslam'ın sancaktarlığını yapmakla şereflendiğini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun kaynağında ve temelinde ümmetin birliğini sağlamaya muvaffak olmaları var. Bunun da arkasında her bir göğüste yaşatılmaya ve diri tutulmaya çalışılan birer iman kalesi olması yatmıştır. İnancımız, imanlı oluşumuz, yüzlerce yıl bizi şerefli ve güçlü kıldıysa, gelecekte de bu milletin güçlü olması bu ümmetin ümididir. Bu ümit de işte bu inançlı gençliğin yaşaması, çoğalmasıdır."

Sabah namazlarında gençlerin buluşmasının bunun çok güzel bir göstergesi olduğunu anlatan Bilal Erdoğan, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Etkinlik, İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın duası ile sona erdi.

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