Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, imam hatip öğrencileriyle buluştu

Renkler, diller ve coğrafyalar farklı olsa da bütün Müslümanların amacının bir olduğunun altını çizen Erbaş, "Hepimizin en önemli gayesi din-i mübin-i İslam'a hizmet etmektir. İslam'ın daha iyi öğrenilmesi ve dünyanın en ücra köşesine kadar tebliğ edilmesi bizim en büyük vazifemizdir. Çünkü Rabbimiz bize bu vazifeyi veriyor, 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir ümmet bulunsun, işte bu ümmetin ulaşacağı yer felahtır, kurtuluştur.' Kurtuluşu arzu eden insanlar, hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten men edecek." ifadelerini kullandı.

Erbaş, farklılıkların bir zenginlik olduğuna işaret ederek, renklerin, dillerin farklı olmasının Allah'ın büyüklüğünün bir alameti, bir ayeti olduğunu belirtti.

Erbaş, Müslümanların birlikte ve beraber olmalarının önemine değinerek şöyle devam etti:

"Türkiye'den kardeşlerinizle birlikte omuz omuza, gönül gönüle birlikte eğitim alıyorsunuz. Bu örnekliğinizi gittiğiniz yerlerde, kendi ülkelerinizde göstereceksiniz çünkü müminlerin birliği, Müslümanların bir araya gelmesi, beraber olması, birilerini gerçekten rahatsız ediyor ve mezhepçilik denilen bir fitne yaymaya çalışıyorlar. Halbuki mezhepler haktır, mezhepçilik yanlıştır, tefrikadır. Biz inşallah buna fırsat vermeyeceğiz. Biz müminlerin kardeş olduğunu her vesileyle dile getiriyoruz. Burada sizin 57 farklı ülkeden bir arada olmanızın en önemli anlamı işte budur. Farklı renklerden, farklı ırklardan insanları her zaman birbirine karşı kışkırtmaya çalışanlara karşı bizim birlikte olmamız beraber olmamız en büyük cevaptır."

- "Gençlerin okuyan, yazan ve düşünen bireyler olmaları gerek"

İslamofobi tehlikesine de dikkat çeken Erbaş, "İslamofobi denilen bir anlayışı sürekli yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Biz buna da fırsat vermeyeceğiz. İslam'ın güzel yüzünü, gülen yüzünü ne kadar güzel temsil edersek, İslam'a o kadar çok hizmet etmiş olacağız". değerlendirmesinde bulundu.