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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İnşallah beraberliğimiz daha da gelişir

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:20 | Son Güncelleme

DİYANET İşleri Başkanı Prof.

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam coğrafyasının hiçbir zaman kan ve gözyaşından uzak kalmadığını belirterek, "İnşallah, bu bayram günlerinde birlik ve beraberliğimiz, hem ülke içinde hem de bütün Müslümanlar arasında daha da gelişir, yeşerir" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, memleketi Ordu'ya geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz'u makamında ziyaret eden Erbaş, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İslam coğrafyasının kan ve gözyaşından hiçbir zaman uzak kalmadığını, Müslümanların büyük acıları yaşadığını kaydeden Erbaş, "Bu bizim imtihanımız, diyorum. Bu imtihanı birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek, çözeceğiz. Kudüs, Ramazan'a 1 gün kala kana boyandı. 62 kardeşimiz, Kudüs'te şehit oldu. Suriye, Irak öyle; Doğu Türkistan öyle. Zaman zaman belki gözden kaçıyor; ama Doğu Türkistan'daki Müslüman kardeşlerimiz çok büyük acılar yaşıyorlar. Hepsine dua ediyoruz, tabi duayı sadece dilimizle etmememiz gerekiyor. Fiili duamız, bizim yardımlarımızdır; hayır hasenatımızdır. Onların yanında bulunmamızdır. Filistin'de, Kudüs'te olmamızdır. Bu, fiili duadır" diye konuştu. 'RAMAZAN AYI, KUR'AN AYIDIR' Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Biz birlik, beraberlik içerisinde hareket edersek işte Türkiye'nin yapmış olduğu toplantılar neticesinde alınan kararlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü başkent ilan etmesi, Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin teklifiyle orada bir oylamanın yapılması ve oylamanın büyük çoğunlukla Türkiye'nin teklifinin lehinde çıkması; bu, işte birlik ve beraberliğin ne büyük bir güç olduğunu ve sonuçlarının ne kadar hayırlı olduğunu bize göstermiştir. Dolayısıyla Ramazan ayı, Kur'an ayıdır. Kur'an da bütün Müslümanları birlik, beraberliğe davet eder. İnşallah, bu bayram günlerinde birlik ve beraberliğimiz hem ülke içinde hem de bütün Müslümanlar arasında daha da gelişir, yeşerir" dedi. Diyanet İşleri Başkan Erbaş, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ı makamında ziyaret edip, Ordu'daki programlarını sürdürdü.

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