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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 21:46 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şehzadebaşı Camisinde yaz Kur'an kursları programına katıldı

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Şehzadebaşı Camisinde "Camide çocuk sesi, vatanımın neşesi” sloganıyla 25 Haziran'da başlayacak yaz Kur'an Kursları dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Prof.Dr. Erbaş, İstanbul'un 39 ilçesinde hocalarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti ve mutluluğu dile getirdi.

Erbaş, din görevlilerine din-i mübini İslam’ı anlatmak, insanlara doğru dini bilgiyi öğretmek için öğrenci beklemeden kapı kapı dolaşarak çocuklara, gençlere ulaşmaları tavsiyesinde bulundu.

Çocukların karakterlerinin oluşmasında hocaların olumlu katkıları olmasının önemine işaret eden Başkan Erbaş, "Yaşlarına göre müfredatları uygulayarak bu yaz kurslarını iyi geçirelim. Yaz Kur’an kursları program kitabımız var. O kitapçığımızda yaş gruplarına, dönemlere göre müfredatlar var. O müfredatlara uygun hareket edersek ve rol model oluşumuzu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmazsak daha faydalı, daha başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, din görevlisinin muallimlik vazifesinin de olduğuna dikkat çekerek, "Cemaatimizin, onların çocuklarının muallimiyiz. Yaz Kur'an kurslarına devam eden çocukları okullar açıldıktan sonra kışın hafta sonları bir vakit toplayın yazın öğrendiklerini tekrarlasınlar" değerlendirmesini yaptı.

Hazreti Muhammed'in din hizmetlerini, din eğitimini Mescid-i Nebevi’den yönettiğini ifade eden Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

“Her Müftülüğümüz, kendisinin ilk örneği olarak Mescid-i Nebevi’yi, her Kur’an kursumuz kendisinin ilk örneği olarak Suffa’yı düşünürse aşkımız, heyecanımız, ihlasımız ve samimiyetimiz artar. Bu da din hizmetlerimize, eğitim hizmetlerimize yansır. Hepimiz mübeşşir olacağız, müjdeleyeceğiz. İyiliklerle insanları müjdeleyeceğiz. Kötülüklerden uzaklaştıracağız ve netice, itibariyle cennetle insanları müjdeleyeceğiz. Çünkü biz peygamberlerin varisleriyiz. Onların yerine getirdiği tüm vazifeler bizim üzerimizde emanet şuanda. Hepimiz uyarıcıyız. İlk vahy 'oku' emriyle geldi. Bu ümmet okumaktan uzak kalamaz anlamına geliyor bu. Bu ümmetin bilmediğini öğrenmesi lazım anlamına geliyor. Bu ümmetin elinde her zaman kalem olacak anlamına geliyor."

Programa, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri ve İstanbul’da görev yapan çok sayıda din görevlisi katıldı.

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