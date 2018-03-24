Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Malatya Valiliğini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya Valisi Ali Kaban’ı ziyareti sırasında Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat ve İslami Fakültelerin işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı” için bulunduğu Malatya’da Vali Ali Kaban’ı makamında ziyaret etti. “24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı”na değinen Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat ve İslami Fakültelerin işbirliğinin artarak devam etmesi gerektiğini kaydetti.
Malatya’da gerçekleştireceği temaslarla ilgili bilgi veren Erbaş, “Sivil Toplum Kuruluşları ve kanaat önderleri ile birlikte olacağız, bir istişare toplantısı yapacağız. Yarın Malatya’nın il merkezinde, ilçelerinde ve köylerindeki tüm görevlilerimizle bir araya geleceğiz” dedi.
Vali Ali Kaban ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş’a teşekkür etti.
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