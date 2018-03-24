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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 14:16 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ali Erbaş, Ilıcak Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışını yaptı, İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya'da Kur'an kursu açılışı gerçekleştirdi ve İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosuna ziyarette bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Ilıcak Yatılı Kur'an Kursu'nun açılışında yaptığı konuşmada, açılışların en hayırlısını yaptıklarını kaydetti.

İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in, "Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğreten ve öğrenendir" hadisini anımsatan Erbaş, kursta, en hayırlı insanların eğitim yapacaklarını ve vereceklerini ifade etti.

Erbaş hafızlığın, yeryüzünde nasip olacak en önemli güzelliklerden, en önemli kazanımlardan birisi olduğuna işaret ederek, hafızların, Kur’an-ı Kerim'i gönlüne, zihnine, diline yerleştirdiğini vurguladı.

Hafızlık yapmak kadar onu muhafaza etmenin de önemli olduğuna dikkati çeken Erbaş, "Hafız olan kardeşlerimiz, inşallah muhafız olacaklar, hafızlıklarını koruyacaklardır. Hafızlıkları, onların amellerine, hareketlerine, toplumdaki rehberliklerine yansıyacak, yaşayan, yürüyen Kur'an olduklarının her zaman farkında olacaklar ve topluma yol gösterecek, yön verecek, önder olacaklar." ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, Kur'an kursunun yapımına destek olanlara teşekkür etti.

Açılışa, Malatya Valisi Ali Kaban, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç ve İl Müftüsü Ümit Çimen de katıldı.

Erbaş daha sonra, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı ile Malatya Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosunu ziyaret ederek, İl Müftüsü Ümit Çimen ve büro çalışanlarından bilgi aldı.

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