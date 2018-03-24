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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Malatya’da kanaat önderleriyle bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 08:27 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Malatya’da kanaat önderleriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İl Buluşmaları” kapsamında ziyaret ettiği Malatya’da gerçekleştirilen toplantıda, çocukları ve gençleri, ahlaklı, vatanını, milletini düşünen bir birey olarak yetiştirmek için herkesin birbirine destek olması gerektiğini söyledi.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Malatya’da sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi. Erbaş, burada yaptığı selamlama konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığının yürütmüş olduğu hizmetler ve çeşitli konularda istişarede bulunacaklarını kaydetti. Erbaş, “İl Buluşmaları” kapsamında ziyaret ettiği tüm illerde gerçekleştirilen bu toplantının diğer bir amacının da farklılıkların birer zenginlik olduğu gerçeğini daha çok insana ulaştırma gayreti olduğunu belirtti.
Ülkedeki genç nüfusun oranının büyük bir nimet olduğuna işaret eden Erbaş, çocukları ve gençleri, ahlaklı, vatanını, milletini düşünen bir birey olarak yetiştirmek için herkesin birbirine destek olması gerektiğini söyledi.
Toplantıya, Malatya Valisi Ali Kaban, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve “24. İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Toplantısı”na katılan Türkiye’deki İlahiyat ve İslami İlimler Fakültelerinin Dekanları katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Malatya’da kanaat önderleriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Malatya’da kanaat önderleriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Malatya’da kanaat önderleriyle bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Malatya’da kanaat önderleriyle bir araya geldi

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