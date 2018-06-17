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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Millet Kıraathanesi'ni ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 17:17 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - ''Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından, müesseselerindir'' - ''Ben bu tür okuma evlerinin yani kıraathanelerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum''

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ''Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından, müesseselerindir.'' dedi.

Erbaş, Zeytinburnu'ndaki Merkez Efendi Camisi'nde öğle namazını kıldırdıktan sonra caminin yanında bulunan Merkez Efendi Türbesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Erbaş, öğrencilerle bayramlaştıktan sonra sınavlarında başarı diledi.

Erbaş, Merkezefendi Millet Kıraathanesi'ne Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi tarafından yayımlanan 44 ciltlik İslam Ansiklopedisi ile 40 ciltlik Osmanlı Sicil Arşivleri gibi eserlerin yer aldığı çok sayıda eseri hediye etti.

Ali Erbaş, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü olduğunu anımsatarak, "Gördüğümüz manzara karşısında çok memnun, mutlu olduk. 121 kişilik okuma salonunun 117'si dolu. Sadece 4 koltuk boş. Bu da bayram günü demeyip kıraathaneyi anlamına uygun bir şekilde değerlendirmek isteyen gençleri görmek hakikaten bizi çok mutlu etti.'' diye konuştu.

Erbaş, kıraathaneye gelirken boş gelmediklerini, diyanet yayınlarından eserleri de getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

''Sayın Belediye Başkanımıza onları hediye ediyoruz. Ama tamamen onun şahsında, bu kütüphaneden bu kıraathaneden istifade edecek tüm okuyucularımıza hediyemizdir Diyanet İşleri Başkanlığı olarak. Kıraathane, bizim medeniyetimizin en önemli unsurlarından, müesseselerindir. Müessese diyorum çünkü, kuruluş amacı birkaç asır önce her mahallede insanlar okuma gerçekleştirebileceği bir mekan bulsun. Dolayısıyla kıraathaneler böyle kurulmuş, bugün modern anlamda burada millet kıraathanesi gördüğümüzde demek ki her mahallede, en azından her ilçemizde böyle bir kıraathanenin oluşturulmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez görmüş olduk. Ben bu tür okuma evlerinin yani kıraathanelerin yaygınlaştırılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü biz millet olarak ne kadar çok okursak, o kadar çok medeni olur o kadar çok gelişiriz. Hem maddi hem de manevi olarak gelişiriz.''

Kur'an-ı Kerim'e ilk vahyin "oku" diye geldiğini vurgulayan Erbaş, '' 'Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku'. İşte burada bu emrin yerine getirilmesi için hazırlanan bir mekandayız, kıraathanedeyiz. İnşallah milletimiz bol bol okur ve milletimize okuyabileceği bu tür mekanları yetkililerimiz sağlarlar. Emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum.'' dedi.

Erbaş'a Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın ve Zeytinburnu Müftüsü Mustafa Açıkalın da eşlik etti.

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