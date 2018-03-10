Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, PÖH Şube Müdürlüğünü ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, beraberindeki heyetle Hakkari Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünü ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve beraberindeki heyeti, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu karşıladı. Anı defterini imzalayan Başkan Erbaş’a Şube Müdürü Şaban Bayar, PÖH Şube Müdürlüğü hakkında bilgi verdi. Ardından bir konuşma yapan Erbaş, “Biz 150 bin personelimizle bütün camilerimizde fetih sureleri okutarak askerimizin, polisimizin muvaffakiyeti için dua ediyoruz. Biz birlikte tek millet oluyoruz. Sivili, askeri, polisiyle milletimizin yürekleri tek vurdukça ilelebet payidar olacaktır. Hiçbir hain, ne içerideki ne dışarıdaki düşmanlar muvaffak olamayacaklardır” dedi.

Başkan Erbaş, özel harekat polisleri ile birlikte şehitler için dua ederek, “Canlarını Allah için vatan, millet için feda eden bütün şehitlerimize rahmet eyle Allah’ım. Gazilerimize acil şifalar ve uzun ömürler nasip eyle Allah’ım. Milletimizi bölmek isteyen hainlere fırsat verme Allah’ım. Terör örgütlerine, içerideki ve dışarıdaki düşmanlara fırsat verme Allah’ım. Onlara karşı çarpışan polisimize, askerimize, tüm güvenlik güçlerimize nusretinle yardım eyle Allah’ım” niyazında bulundu.

Ziyarette Başkan Erbaş’a Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Mehmet Kapukaya, Başkanlığın üst düzey yöneticileri ve il müftüsü eşlik etti.