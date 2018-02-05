Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Riyad Uluslararası Türk Okulu'nu ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Riyad Uluslararası Türk Okulu'nu ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında Riyad Uluslararası Türk Okulu'nu gezen Erbaş, öğrencilerle sohbet etti, yetkililerden okul hakkında bilgi aldı.

Erbaş, buradaki öğrencilere Arapça öğrenmelerini tavsiye etti.

Eğitim sisteminin kendi öğrencilik dönemlerine göre daha çok geliştiğini ifade eden Erbaş, "Bizim zamanımızda bu imkanlar yoktu. Şu anda imam hatip liselerinde ve diğer liselerimizde, milli ve manevi yönden gelişmek için çok güzel imkanlar var." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, daha sonra öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyarette, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da yer aldı.