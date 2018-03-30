Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Saraybosna'da cuma namazı kıldırdı

SARAYBOSNA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek'teki en önemli Osmanlı miraslarından biri olan başkent Saraybosna'daki Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde cuma namazı kıldırdı. Başbakan Binali Yıldırım ile Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in de bulunduğu camide, Erbaş, cuma hutbesini de Türkçe okudu. Camiyi dolduran Bosnalı Müslümanlara Türkiye'den selamlar getirdiğini belirterek hutbesine başlayan Erbaş, "Bilesiniz ki Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir" hadisini anımsattı. Erbaş, "İnsan olarak hepimiz aynı özden yaratıldık. Beşer olarak aynı anne-babadan, yani Adem ile Havva'dan geliyoruz. Hepimiz Hazreti Adem'in çocukları olarak, Allah nazarında tarağın dişleri gibi eşitiz. Hepimiz aynı dünyayı, aynı alemi, aynı evreni paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı. "Geleneğimizde, medeniyetimizde insan insanın kurdu değil, yurdudur." diyen Erbaş, şunları kaydetti: "İnsan, insanın umudu ve sığınağıdır. Her insan Allah'ın bir ayeti, eseri ve halifesidir. İnsan olmaktan kaynaklanan kardeşliğimizin bir ahlakı ve hukuku vardır. Yüce dinimiz İslam, farklı dini ve etnik gruplarla barış içerisinde yaşayabileceğimiz bir ahlak ve hukuk temeline dayanmaktadır."

Erbaş, tüm Müslümanların aynı kültür ve medeniyetin çocukları olduğunu vurgulayarak, "Aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba, aynı hesap gününe iman ediyoruz. Aynı secdede Rahman'a kul oluyor, aynı kıblede istikameti buluyoruz. Yüce Kur'an'ın ifadesiyle bizler kardeşiz. Zira Yüce Rabbimiz, 'Müminler ancak kardeştir' buyurmaktadır. Bizim kardeşliğimiz bir soy, ırk, renk, dil, bölge kardeşliği değildir. Bizim kardeşliğimiz, yüce değerler etrafında birleşen iman ve takva ekseninde vücut bulan İslam kardeşliğidir. Bu kardeşliğin bir ahlakı ve hukuku vardır. Bu hukuka riayet eden Müslümanlar, bir bütünün parçaları, bir bedenin organları ve bir binanın tuğlaları gibidir. Kardeşlik hukukuna dikkat eden bir Müslüman, din kardeşini en az kendisi kadar değerli kabul eder. Kardeşini hor, hakir ve küçük göremez. Kendisi için istediğini kardeşi için de ister. Kardeşine eliyle veya diliyle zarar vermez. Kardeşine zulmetmez, haksızlık etmez, düşmanlık etmez. Kardeşine sırt çevirmez." ifadelerini kullandı.