Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sudan heyetini kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Güney Sudan İslam Konseyi Başkanı Cuma Said Ali Anyango ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Makamında, Anyango ve beraberindeki heyeti ağırlayan Erbaş, burada yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve iki ülkenin dini kurumları arasındaki ilişkilerin önemine işaret etti.
Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak din hizmeti, dini yayınlar ve din eğitimi gibi alanlarda Güney Sudan İslam Konseyine destek verebileceklerini bildirdi.
Anyango ise kabulden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür ederek, Güney Sudan Müslümanları ve Güney Sudan'daki dini hayat hakkında Erbaş'a bilgi verdi ve Diyanet İşleri Başkanlığının tecrübesinden faydalanmak istediklerini belirtti.
Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun da hazır bulundu.
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