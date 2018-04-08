Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanını ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cidde’de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih Benten’le 2018 yılı hac organizasyonunun hazırlıklarını değerlendirdi.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, çeşitli resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan’ın Cidde şehrine gitti. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’ı Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosu Akif Menevşe ve Mekke Din Hizmetleri Ateşesi Süleyman Sarı karşıladı.
Başkan Erbaş, Cidde’de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih Benten’i makamında ziyaret etti. Görüşmede 2018 yılı hac organizasyonunun hazırlıkları değerlendirildi.
Başkan Erbaş ve Bakan Benten, bu yıl gerçekleştirilecek hac organizasyonunda hacı adaylarının emniyetli, huzurlu ve kolay bir şekilde ibadetlerini yapmaları hususunda görüş alışverişinde bulundu.
Bakan Benten, Türklerin düzenli ve disiplinli hac yaptıklarını ifade ederek, Başkan Erbaş’a teşekkür etti.
Başkan Erbaş, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cidde Başkonsolosu Akif Menevşe’yi de ziyaret ederek, Menevşe’ye Hac ve umre organizasyonlarında vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.
Görüşmelerde Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Enver Günenç ve Mekke Din Hizmetleri Ateşesi Süleyman Sarı da hazır bulundu.
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