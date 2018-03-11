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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 18:08 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Tasvip edilir hiçbir yanı, yönü ve mazereti bulunmayan kadına dönük şiddet merkezli eylem ve söylemin, rahmet ve esenlik dini olan İslam'dan referans bulması asla mümkün değildir."

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş

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