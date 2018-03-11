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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Toplumumuzun birlik ve kardeşlik harcını oluşturan İslam ve onun değerleri üzerinden, özensiz haber ve yorumlarla yanlış algılar oluşturarak, adeta İslam'ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımlar da kabul edilemez."

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 18:02 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Toplumumuzun birlik ve kardeşlik harcını oluşturan İslam ve onun değerleri üzerinden, özensiz haber ve yorumlarla yanlış algılar oluşturarak, adeta İslam'ın kendini hedef almaya neden olan yaklaşımlar da kabul edilemez."

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş

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