Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ülke olarak önemli bir görev ifa ediyoruz (3)

CUMA NAMAZI KILDIRDI, YARDIM KONVOYUNU UĞURLADI
Erciyes Üniversitesi ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü' sempozyumuna katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cuma namazı için Hunat Camii'ne geldi. Cuma hutbesini okuyan ve namazını kıldıran Erbaş, daha sonra da Hunat Camii'nde 5 kişinin cenaze namazını kııldırdı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın son programı ise İl Müftülüğünün hazırlattığı Suriye'ye gönderilen yardım TIR'larını uğurlamak oldu. İçinde gıda ve temizlik malzemelerinin bulunduğu 22 yardım TIR bölgeye gönderilirken İl Müftüsü Doç.Dr Şahin Güven yaptığı açıklamada hayırseverlerin desteği ile toplamda Kayseri'den 295 yardım TIR'ının Suriye gittiğini söyledi.
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