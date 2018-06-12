Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Van'da

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çeşitli programlara katılmak üzere Van'a geldi. Valiliği ziyaret eden Prof. Dr. Erbaş, 11 ayın sultanı Ramazan ayının 2 gününü Van'da çeşitli programlara katılarak geçireceklerini söyledi.

Öğle saatlerinde Van'a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ferit Melen Havalimanı'nda İl Müftüsü Nimetullah Arvas tarafından karşılandı. Başkan Erbaş ve beraberindekiler, daha sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu'nu makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Erbaş, 11 ayın sultanı Ramazan ayının 2 gününü Van'da geçireceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Diyanet İşleri Başkanlığımızın illerdeki temsilcilikleri müftülüklerimizle valiliklerimiz arasındaki iş birliği çok önemlidir. Valilikler eliyle bu hizmetlerin yürütülüyor olması, bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nın il teşkilatları toplantıları oluyor. Bu toplantılarımızı, Ramazan ayı içerisinde daha da yoğunlaştırdık. Bu yıl, Ramazan ayı münasebetiyle israfla mücadele konusunu belirledik. Komisyonlar halinde hocalarımız, arkadaşlarımız 81 ilin tamamında israfla mücadele konusunda bilgilendirme toplantıları yaparak dolaştılar. Biz de, imkanlar nispetinde illerimize ziyaretlerde bulunlarak, hem Ramazan temasını işleme noktasında hem de kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla buluşma, onlarla meselelerimizi istişare etme noktasında il il ziyaretler yapıyoruz. İşte, bu vesileyle bayramdan önce Kadir Gecesi'nden hemen sonra ziyaret etmiş olduk. Teravih namazından hemen önce vaaz, sohbet, irşad programları yapacağız. Heyetimiz çeşitli camilerde irşad programlarında bulunacaklar. Vatandaşlarla, farklı kesimlerle buluşmamız olacak. Tabii Ramazan başlı başına bir bereket, Kuran, kardeşlik, teravih ayıdır. İmsak, iftar, sahur her yönüyle 11 ayın sultanıdır. 11 ayın sultanının hiç olmazsa 2 gününü Van'da geçirmek de bizim için büyük bir bahtiyarlıktır. Van ilimizin tüm mensuplarına buradan şükranlarımı arz ediyorum."