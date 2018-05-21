Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Afganistan Hac ve Din İşleri Bakanı Faiz Muhammed Osmani ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş, Kurtuluş Savaşı sırasındaki desteklerinden ötürü Afganistan'ın Türk milletinin gönlünde ayrı bir yeri olduğunu ifade etti.
İki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin daimi olması temennisinde bulunan Erbaş, "Müminlerin, Müslümanların kalpleri bir olursa beldelerin, toprakların uzak olmasının hiçbir önemi yok. Onun için biz gönül coğrafyamız diyoruz. Afganistan da gönül coğrafyamızın en önemli ülkelerinden birisidir." ifadelerini kullandı.
Erbaş, Diyanet İşlerinin 94 yıllık tecrübesi olduğunu belirterek, din eğitimi, din hizmeti, hac organizasyonunda tecrübe paylaşımı konusunda ellerinden gelen desteği sağlayacaklarını vurguladı.
Osmani ise kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür ederek, Diyanet İşleri Başkanlığının idari, hac ve eğitim alanlarında tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirtti.
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