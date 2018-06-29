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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kabulü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 20:44 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz gazisi Diyanet personelini kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 15 Temmuz gazisi Diyanet personeli ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı mücadele ederken, gazi olan Diyanet personeli, Erbaş'ı ziyaret etti.

Erbaş, ziyarette yaptığı konuşmada, gaziliğin şehitlik gibi önemli bir mertebe olduğunu belirterek, 15 Temmuz gecesi yaşananın bir işgal girişimi olduğunu vurguladı. Erbaş, "Milletimizin başına örülmek istenen o belalara karşı çıkmış olmanız gerçekten takdire şayan ve Rabbimizin huzurunda en önemli nafile ibadetlerden birisidir. Çünkü siz cihat ettiniz." değerlendirmesinde bulundu.

15 Temmuz'un görünen yüzünde FETÖ'nün, görünmeyen yüzün de ise milletin kadim düşmanlarının olduğuna ve Türkiye ile savaştıklarına dikkati çeken Erbaş, "Şehit ya da gazi olmak için eline kına yakıp askere koşarak giden bir milletin çocuklarıyız. Bu ruhla gençliğimizi, neslimizi yetiştirmemiz lazım. Biz bunu lisanımızla her yerde anlatıyoruz. Sizin gazi unvanınız, temsiliniz bu meselenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Adeta temsilinizle siz tebliğinizi yapıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Erbaş, başkanlık olarak 15 Temmuz'da camilerde, yaz Kur'an kurslarında ve çeşitli platformlarda şehitleri anma programı düzenleyeceklerini belirtti.

Ziyarette, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak da yer aldı.

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