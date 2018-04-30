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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Berat Kandili mesajı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 11:14 | Son Güncelleme

"Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert ve sıkıntıdan beri olmasını diliyor, ramazan ayına günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" - "Berat, nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan ramazan ayına bizi hazırlayan, diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimizle, taat ve itaat zemininde buluşturan bir yakınlaşmadır"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Kandili mesajında, "Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert ve sıkıntıdan beri olmasını diliyor, ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajında, dini gelenekte af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek berat gecesinin, Cenabıhakk'ın lütuf ve inayetiyle hep birlikte bugün idrak edileceğini belirtti.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen beratın Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla, hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı, affedilmenin yanında affedici olmayı, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu kazandırdığını ifade eden Erbaş, beratın ilk şartının, kimlerden ve nelerden uzak durulacağını, kimlere ve nelere yakın olunacağını bilmek olduğunu bildirdi.

Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"Bu itibarla berat, ruhumuza ağır gelen her türlü keder ve sıkıntıdan, insanı inciten hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan 'berat etmek' için eşsiz bir fırsattır.

Kulluk yolculuğumuzdaki değişim ve dönüşümün en önemli işaretini resmeden berat, kişinin doğuştan günahlardan beri olduğunu bize haber veren önemli bir müjdedir.

Berat, nurlu gölgesi üzerimize düşmeye başlayan ramazan ayına bizi hazırlayan, diri bir zihin ve berrak bir gönülle aşama aşama kemale ulaştıran Rabbimizle, taat ve itaat zemininde buluşturan bir yakınlaşmadır.

Berat gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki; 'De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir' müjdesinin farkına vararak, Sevgili Peygamberimiz'in, 'Allahım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum...' şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir."

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, başta aziz milletimiz olmak üzere, tüm İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik ederek, "Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert ve sıkıntıdan beri olmasını diliyor, ramazan ayına günah yüklerimizden arınmış gönüllerle, berat etmiş olarak girebilmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

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Berat Kandili Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

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