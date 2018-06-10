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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kadir Gecesi mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 09:44 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş; - "Milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecede yapılan dua ve yakarışların İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Milletimizin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecede yapılan dua ve yakarışların İslam aleminin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Ali Erbaş mesajında, rahmet, bereket ve arınma mevsimi olan ramazan ayının son günlerini yaşarken bir Kadir Gecesi'ne daha kavuşmanın sevinci içerisinde olunduğunu ifade etti.

Bu gecenin, meleklerin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı bir esenlik ve selam gecesi olduğunun Kur'an-ı Kerim'de müjdelendiğine işaret eden Erbaş, Kadir Gecesi'ni diğer bütün zamanlardan üstün kılan en önemli özelliğin Kur'an-ı Kerim'in bu gecede inmeye başlanması olduğunu belirtti.

Erbaş mesajında şunları kaydetti:

"Her mümin için Kur'an'ı en güzel şekilde okumak, en doğru şekilde anlamak, en iyi şekilde yaşamak ve onun hayat veren ilkelerini en uygun yöntemle bütün dünyaya tanıtmak, en büyük kulluk sorumluluğu ve en yüce idealdir. Zira Kur'an'ın yaşandığı yere Allah'ın rahmeti tecelli edecek ve orası selam yurdu olacaktır. Ömrümüzü Kur'an ile imar etmek, evimize huzur, kalbimize inşirah, hayatımıza güzellik ve bereket katacaktır. Allah'ın yeryüzüne en büyük nimeti olan Kur'an'ın kadrini bilerek onun ölçüleriyle yaşanan her gün ve gece Kadir Gecesi'nin mağfiret, bereket, selam ve kurtuluş iklimine kavuşmak demektir. Kardeşlerim, öyleyse bu geceyi kapsamlı bir tefekküre vesile kılarak bütün hayatımızı, Kur'an ve sünnet ölçüsüyle gözden geçirelim. Rabb'imizle, kendimizle, çevremizle, bütün varlık ve kainat ile ilişkimizi tevhid, kulluk, adalet, merhamet, sorumluluk ve güzel ahlak üzere sabit kılalım."

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kadir gecesi

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