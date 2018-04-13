Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Özel Harekat'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti, Şehitler Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve cuma hutbesini okudu. Daha sonra özel harekat polisleriyle yemek yiyen Erbaş, 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni gezdi.

Erbaş, Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığındaki Şehitler Camisi'nde cuma namazını kıldırdı ve cuma hutbesini okudu.

İnsanların çalışarak pek çok rütbe ve unvan elde edebileceğini, şehitlik ve gaziliğin ise hiçbir mertebeyle mukayese edilemeyeceğini belirten Erbaş, "Dinimizin bekası, vatanımızın müdafaası, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ve kanlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuz vardır." dedi.

Şehitlik ve gaziliğin rütbelerin en yüceleri olduğunu anlatan Erbaş, "Adını sevgili Peygamberimizin övülmüş isminden alan Mehmetçik ve bütün güvenlik güçlerimiz, cennet vatanımızın bütünlüğünü muhafaza etmeyi dini ve milli bir görev kabul etmişlerdir. Onlar, kendilerini hem dünya hem de ahiret erleri görerek vatanın bekası için canlarını ortaya koymakta bir an bile tereddüt etmemektedir." ifadelerini kullandı.