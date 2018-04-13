HABER

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Özel Harekat'a ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 16:33 | Son Güncelleme

Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığındaki Şehitler Camisi'nde cuma namazı kıldıran Erbaş, özel harekat polisleriyle yemek yedi ve 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni gezdi - Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: - "Adını sevgili Peygamberimizin övülmüş isminden alan Mehmetçik ve bütün güvenlik güçlerimiz, cennet vatanımızın bütünlüğünü muhafaza etmeyi dini ve milli bir görev kabul etmişlerdir. Onlar, kendilerini hem dünya hem de ahiret erleri görerek vatanın bekası için canlarını ortaya koymakta bir an bile tereddüt etmemektedir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti, Şehitler Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve cuma hutbesini okudu. Daha sonra özel harekat polisleriyle yemek yiyen Erbaş, 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni gezdi.

Erbaş, Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığındaki Şehitler Camisi'nde cuma namazını kıldırdı ve cuma hutbesini okudu.

İnsanların çalışarak pek çok rütbe ve unvan elde edebileceğini, şehitlik ve gaziliğin ise hiçbir mertebeyle mukayese edilemeyeceğini belirten Erbaş, "Dinimizin bekası, vatanımızın müdafaası, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ve kanlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuz vardır." dedi.

Şehitlik ve gaziliğin rütbelerin en yüceleri olduğunu anlatan Erbaş, "Adını sevgili Peygamberimizin övülmüş isminden alan Mehmetçik ve bütün güvenlik güçlerimiz, cennet vatanımızın bütünlüğünü muhafaza etmeyi dini ve milli bir görev kabul etmişlerdir. Onlar, kendilerini hem dünya hem de ahiret erleri görerek vatanın bekası için canlarını ortaya koymakta bir an bile tereddüt etmemektedir." ifadelerini kullandı.

Erbaş, hutbesinin sonunda, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yılını kutladı ve Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cuma namazının ardından özel harekat polisleriyle yemek yiyen Erbaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker'i makamında ziyaret etti.

Daha sonra Erbaş, Türker ile yerleşke içindeki 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni gezdi. Bu sırada Türker, Erbaş'a müze hakkında bilgi verdi.

Ziyaretinin sonunda müze defterini imzalayan Erbaş, şunları yazdı:

"'Allah yolunda şehit olanları ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar.' ayetinin hikmetinin tecelli ettiği yerdeyiz. Şehitler kendilerinden sonra bu makama erecek olanlara cennette yaşadıkları güzellikleri müjdelerler. Rabbim bu müjdelere nail olmayı bizlere de nasip eylesin. Polis haftanız ve Miraç geceniz mübarek olsun."

Rusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptıRusya'dan flaş açıklama: Konvoy giriş yaptı
Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!Apple’ın 8 yıl süren davasından şok bir karar çıktı!
AB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sıradaAB vatandaşlığına başvurularda Türkler beşinci sırada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Özel Harekat Başkanı Selami Türker Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı Şehitler Camisi

En Çok Okunan Haberler

Suriye krizinde son dakika gelişme!

Suriye krizinde son dakika gelişme!

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ömür boyu siyasetten men edildi

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Taşeron için Toplu İş Sözleşmesi hükümleri açıklandı

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

Mehmet Akif Alakurt'tan Adanalı izleyicilerine ağır küfür!

İlginizi Çekebilir

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Türkiye, Bosna Hersek'ten eşek ve domuz eti ithal edecek

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

Selahattin Demirtaş itiraf etti! Duruşmada dikkat çeken sözler

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

AK Partili Külünk'ten olay paylaşım: Peygamberlerin de diploması yoktu

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Enişte rezaleti! Öğretmene verdiği mektupta dehşeti anlattı

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Kırmızı listede yer alan Seyithan Sinet öldürüldü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

CHP'li Balbay'dan MEB'e çok sert LGS tepkisi: Bu iş karakolda bitecek

Melih Gökçek, Soner Yalçın'a yanıt verdi! La Casa De Papel tartışması büyüyor

Melih Gökçek, Soner Yalçın'a yanıt verdi! La Casa De Papel tartışması büyüyor

'İnsanlık ölmemiş' dedirten haber!

'İnsanlık ölmemiş' dedirten haber!

Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!

Aydın Doğan'dan Demirören'e: Hürriyet'in kumaşıyla fazla oynamayın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.