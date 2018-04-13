Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Özel Harekat'a ziyaret

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti, Şehitler Camisi'nde cuma namazı kıldırdı ve cuma hutbesini okudu. Daha sonra özel harekat polisleriyle yemek yiyen Erbaş, 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni gezdi.
Erbaş, Gölbaşı Polis Özel Harekat Başkanlığındaki Şehitler Camisi'nde cuma namazını kıldırdı ve cuma hutbesini okudu.
İnsanların çalışarak pek çok rütbe ve unvan elde edebileceğini, şehitlik ve gaziliğin ise hiçbir mertebeyle mukayese edilemeyeceğini belirten Erbaş, "Dinimizin bekası, vatanımızın müdafaası, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ve kanlarını feda eden şehitlerimize ve gazilerimize vefa borcumuz vardır." dedi.
Şehitlik ve gaziliğin rütbelerin en yüceleri olduğunu anlatan Erbaş, "Adını sevgili Peygamberimizin övülmüş isminden alan Mehmetçik ve bütün güvenlik güçlerimiz, cennet vatanımızın bütünlüğünü muhafaza etmeyi dini ve milli bir görev kabul etmişlerdir. Onlar, kendilerini hem dünya hem de ahiret erleri görerek vatanın bekası için canlarını ortaya koymakta bir an bile tereddüt etmemektedir." ifadelerini kullandı.
Erbaş, hutbesinin sonunda, Türk Polis Teşkilatının 173. kuruluş yılını kutladı ve Miraç Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.
Cuma namazının ardından özel harekat polisleriyle yemek yiyen Erbaş, Özel Harekat Başkanı Selami Türker'i makamında ziyaret etti.
Daha sonra Erbaş, Türker ile yerleşke içindeki 15 Temmuz Şehitler Müzesi'ni gezdi. Bu sırada Türker, Erbaş'a müze hakkında bilgi verdi.
Ziyaretinin sonunda müze defterini imzalayan Erbaş, şunları yazdı:
"'Allah yolunda şehit olanları ölüler sanmayın. Bilakis onlar diridirler ve Rableri katında rızıklandırılırlar.' ayetinin hikmetinin tecelli ettiği yerdeyiz. Şehitler kendilerinden sonra bu makama erecek olanlara cennette yaşadıkları güzellikleri müjdelerler. Rabbim bu müjdelere nail olmayı bizlere de nasip eylesin. Polis haftanız ve Miraç geceniz mübarek olsun."
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