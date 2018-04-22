Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan terör örgütleri eleştirisi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, doğru dini bilgiler verilmesinin çok önemli olduğunu kaydederek, “Doğru dini bilgiyi ulaştırmazsak dini istismar eden bir takım yapılar ortaya çıkıyor. Hatta o yapılar gün geliyor terör örgütüne dönüşüyor. FETÖ’sü, DEAŞ’ı, Boko Haram’ı, El-Şebab’ı hepsi bunların planlı, programlı ve İslamofobi’nin altını desteklemek için kurulmuş örgütler ve yapılardır bunlar” dedi. Denizli Dini Yüksek İhtisas Merkezi ve Nihat Zeybekci Uygulama Camii’nin temeli Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın katıldığı törenle atıldı. Merkezefendi ilçesinde gerçekleştirilen törene Vali Hasan Karahan, Diyanet İşleri Başkanlığı bürokratları, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Cami ve uygulama merkezinden oluşacak binanın yaklaşık 2,5 yılda bitirilmesi bekleniyor. Törende konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, doğru dini bilginin önemine dikkat çekti. Dini kullanan ve istismar eden bir takım yapı ve terör örgütlerinin İslamofobi’yi arttırdığına dikkat çeken Görmez, “Eğer biz doğru dini bilgi ile gençlerimizi tanıştırmazsak, doğru dini bilgiyi onlara ulaştırmazsak işte dini istismar eden bir takım yapılar ortaya çıkıyor. Hatta o yapılar gün geliyor terör örgütüne dönüşüyor. Görüyorsunuz, terör örgütlerinde başında dini olan, dini istismar eden terör örgütlerinden neler çektiğimizi görüyorsunuz. FETÖ’sü, DEAŞ’ı, Boko Haram’ı, El-Şebab’ı hepsi bunların planlı, programlı ve Müslümanlığı kötü göstermek, bir şekilde insanları İslam’dan uzaklaştırmak, İslamofobi’nin, yani İslam korkusunun altını desteklemek, ona zemin hazırlamak için kurulmuş örgütler ve yapılardır bunlar. Artık bunu görelim, 15 Temmuz’da başımıza kurşunlar yağdıran, uçaklardan kurşunlar atarak buraya gelmediler mi? DEAŞ diye bir örgüt çıkardılar, ne kadar İslam düşmanı devlet varsa silahlarını gönderiyorlar, onlar da kendilerini İslam devleti olarak lanse ediyorlar. Halbuki İslam’dan insanları uzaklaştırmak için, korkutmak için, ‘İslam bu ise benden uzak olsun’ diyen insanların sayısını artırmak için kurulmuş örgütlerdir bunlar” dedi.

“Bütün ekibimiz ile sizlerden destek bekliyoruz”

Diyanet İşleri Başkanlığı olarak dini istismar eden yapılara karşı yürüttükleri mücadeleden bahseden Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bunun için milletimiz bu konuda uyanıyor. Bizde bütün ülkemizi ve milletimizi ekipler kurarak dolaşıyoruz, kitaplar dağıtarak, konferanslar vererek dini istismar eden bu yapıları insanımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Ayrıca insanımızı onlardan korumaya çalışıyoruz. Bu noktada dualarınızı bekliyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün ekibimiz ile sizlerden destek bekliyoruz. Hem dua hem de doğru dini bilgiyi almak noktasında çocuklarınızı da ilahiyat fakültelerine, doğru dini bilgiyi veren müesseselere ve Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde olan Kur’an-ı Kerim kurslarına yönlendirmenizi bekliyoruz.”

“Cami bahçelerini açalım, duvarlarını kaldıralım”

Törende daha sonra söz alan Bakan Zeybekci ise, camilerin çocuklar başta olmak üzere topluma daha fazla açılması gerektiğine dikkat çekti. Nadir de olsa bazı cami yaptırma ve koruma derneklerinin camilerden çocukları kovalama derneği haline dönüştüğüne işaret eden Bakan Zeybekci, “Belediye başkanı olduğumuz dönemdeki imamlarımız caminin içine hapsolup kalmasın diye ilk yaptığımız işlerden bir tanesi camilerin bahçe duvarlarını yıkmaktı. Öyle bir şey başlattık, çok da güzel oldu. Denizli’nin hemen hemen her yerindeki camilerinin etrafında duvar, bir de üstünde parmaklıklar var ya niye yapılır, ben hayret ederim ona. Kime karşı yapılır? Cami koruma derneklerimiz vardır. Allah razı olsun her birinin camilerimizin yapımında da büyük emekleri olmuştur. Ama sonra bazı yerlerde çok nadir de olsa cami yaptırma ve koruma derneklerimizin camilerden çocukları kovalama derneği haline dönüştüğünü görüyoruz. Cami bahçelerini açalım, duvarlarını kaldıralım. Çocuklarımız gelsinler o bahçede yaramazlık yapsınlar. Mahallerdeki bütün hanım kardeşlerimiz gelsinler caminin avlusunu park gibi kullansınlar, çocuklarını oralara getirsinler. İnşallah belediye başkanlarımızda bu hassasiyet ile camilerimizin avlularını açmaya devam ederler” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından inşaatın temeli Bakan Zeybekci, Erbaş ve protokol üyeleri tarafından atıldı.