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Diyanet İşleri Başkanı olmak çok kolay abi! Ahmet Hakan yazdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 08:21 | Son Güncelleme

Ahmet Hakan, bugünkü "Diyanet İşleri Başkanı olmak çok kolay abi!" başlıklı yazısında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, deizm tartışmalarına verdiği tepkiye değindi. Erbaş'ın "Deizm sapıklıktır. Benim bu tanımımdan sonra hiçbir gencimizin buna itibar edeceğini zannetmiyorum" açıklamasına ilişkin Hakan, "Diyanet İşleri Başkanı olmak ne kadar da kolay bir iş" ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı olmak çok kolay abi! Ahmet Hakan yazdı

'Diyanet'e başkan olmanın' kolay olduğunu belirten Hakan, yazısında "Düşünsene: Diyanet İşleri Başkanı olarak çıkıp “Deizm sapıklıktır” diyorsun... Ve bunun üzerine deizme kayan ne kadar genç varsa hepsi... “Diyanet İşleri Başkanımız kaydığımız deizm için sapıklık dedi oğlum... Hemen vazgeçelim bu deizmden” diye karşılık veriyor. Bu kadar basit yani!" dedi. Hakan, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Abuk sabukluklarla, şapşallıklarla, sersemliklerle, tuhaflıklarla, mantıksızlıklarla, fıtrata aykırılıklarla doldurulması meselesine girmene falan hiç gerek yok.

“Deizm sapıklıktır” de ve işi bitir!

Vallaha çok kolay iş, billaha çok kolay iş!

Maaşı nasıl acaba?"

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DEİZM NEDİR?

Deizm; 17. ve 18. yüzyılda ortaya çıkmış tüm dinleri reddeden Tanrı'yı sadece bir ilk neden olarak kabul eden yani tanrının varlığına inanan inanç felsefesi şeklidir. Semavi dinlerde yani Musevilik, Hıristiyanlık, islam gibi dinlerde insanın, önceden evrim geçirmeksizin yaratıldığına inanılır. Bu inanış deizmde yoktur. Deistler genelde doğaüstü olayları (kehanet veyahutta mucizeler), yaradanın dinlerle olan bağını, kutsal metinleri ve ortaya çıkmış tüm dinleri reddederler. Bunun yerine; deistler doğru dini inanışların insan mantığında ve doğal Dünya'nın kanunlarında görmeyi tercih ederler. Bu doğrultuda da; varolan tek bir tanrının ya da üstün varlığı kabul ederler.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı deizm Ahmet Hakan

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