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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, mezuniyet törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 19:07 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Madem ki ilk gelen vahiy okumaktan, yazmaktan ve öğrenmekten bahsediyor, dolayısıyla elimizden kitap ve kalem asla düşmeyecek"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Madem ki ilk gelen vahiy okumaktan, yazmaktan ve öğrenmekten bahsediyor, dolayısıyla elimizden kitap ve kalem asla düşmeyecek." dedi.

Erbaş, İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nin düzenlediği ve Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleştirilen törende, nazil olan ilk ayetin "oku" olduğunu hatırlatarak, okuyup-yazmanın hayat boyunca devam ettirilmesi gereken bir davranış olduğunu belirtti.

Alak Suresi'nin ilk ayetinde okumanın ve yazmanın önemine dikkati çekildiğini ifade eden Erbaş, "Beş yıl boyunca çalıştınız, gayret ettiniz ulûm-ı İslamiyeden, sosyal bilimlerden pek çok bilgiyle mücehhez oldunuz. Bundan sonra bu bilgiyi insanımıza, toplumumuza ulaştırma zamanı geldi." diye konuştu.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin 2018 yılı mezunları içerisinde bulunan yeğeni Kübra Erbaş'a diplomasını veren Erbaş, şunları kaydetti:

"Madem ki ilk gelen vahiy okumaktan, yazmaktan ve öğrenmekten bahsediyor, dolayısıyla elimizden kitap ve kalem asla düşmeyecek. Mezun olan öğrencilerimiz, bundan sonra öğretme, hizmet etme ve insanları aydınlatma konumunda olacaklar. Bugün cehaletin farklı boyutlarının yaşandığını görüyoruz. Dünyanın, aydınlatacak, inzar edecek insanlara ihtiyacı var. Onun için sevgili öğrenciler kalkıp inzar ediniz, insanlara doğruları anlatınız. Öğrencilerimizi, eğitimci ve ailelerimizin her birini tebrik ediyorum."

Törene, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Dr. Selim Argun, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir ile çok sayıda öğrenci ve ailesi katıldı.​

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İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Alak Suresi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü

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