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Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 00:22 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, A9 kanalında yaptığı programla tartışılan Adnan Oktar hakkında, 'İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş' dedi.

Diyanet İşleri Başkanı'ndan Adnan Oktar'a çok ağır sözler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle Diyanet İşleri Başkanlığında bir araya geldiği toplantıda, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Erbaş, Adnan Oktar hakkındaki bir soruya şu şekilde cevap verdi:

"TÜYLERİ DİKEN DİKEN EDEN YAYIN!"

"Bizim de gördüğümüz zaman tüylerimizi diken diken eden, zaten bakmak da doğru değil öyle bir kanala. Bu kişi vaktiyle Yahudilik, Masonluk kitabını hazırlayan bir grubun başındaydı. Şimdi kendisi Mason olduğunu söylüyor. Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş. O konuda ceza aldı. Yahudilere ve Masonlara hakaretten ceza aldı. Şimdi öyle.

"AKLİ DENGESİ BOZULMUŞ"

Cezaevinde yatış sebeplerinden birisi de Atatürk’e hakarettir. 90’lı ya da 80’li yıllarda ben çok iyi biliyorum Atatürk’e hakaretten cezaevinde kaldı ama şimdi en büyük Atatürkçü olarak kendisini söylüyor.

Dengesi bozulmuş bir insan. Biz bunun doğru olmadığını söylüyoruz.

"BU KANALIN KAPATILMASI LAZIM"

Ama o televizyonu kapatma yetkisi Diyanet İşleri Başkanlığında değil ki, yetki kimdeyse onun kapatması lazım. İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi?”

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Okuyucu Yorumları 38 yorum
günaydın diyanet. Üsküdarda sabah olalı çok oldu.Siz daha yeni uyandınız.
GÜNAYDIIIIIINNNNNN SAYIN BAŞKAN.
DİNİME KÜFREDEN MÜSLÜMAN OLSA DİYE BİR LAF VAR YA HANİ CUK OTURUYOR. YAHU BABANIN KIZINA ŞEHVET DUYMASINA ANASINDAN TAHRİK OLANA ÇOCUKLARA SULANAN SAPIKLARA YOL VEREN SEN DEĞİL MİSİN !!!
Ooo hocam günaydınn.. Kahveniz sütlümü olsun sütsüzmü..!!!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bildiğin oturmuş programı bir güzel seyretmiş.
Kaç zamandır bu şarlatan ortalıkta, ilk defa bi tepki geldi. Kusura bakmayın ama islamın ve aklı başında dinini bilen ve yaşayan bir müslümanın ne sizin gibi tepkilere, ne de bu kendini Müslüman zanneden deccal kılıklı heriflere ihtiyacı yok. Allah ın laneti de bu şarlatan ve onun gibi islama zarar vermeye çalışanlara olsun..
Mynet yeter artık şu şaklabanı gündemde tutup durma bu şaklabanı gündemde tutmaya devam ederseniz myneti takip etmeyeceğim ha umurunuzda olmayabilir ama beni sitenizi takipten kurtaracaksınız ?
Ne o, öküz öldü ortaklik bozuldu mu, sanirsin adam dun yayina baslamis. Birilerine kaşini kaldiran yayin yapsa coktan kapanirdi ama bu muptezilliklere, hemde kutsal dinimizi alet etmesine kimse ses cikarmiyor.vah ki vah.
adamlar hergün kanalda çifte telli oynuyor çıplak dekolteli kadınlar botokslu slikonlu dudakları balonlu bunlara eğlencede desek hani neyse adamlar dinden bahsediyorlar inşallah maşallah iktidar istediği kurumu ortadan kaldırıyor bir zahmet şu kanalada el atsın
TBB 1 gunde kapatan buna niye izin veriyor yahudi beslemeleri
ooooo hoşgeldin diyanet' sen varmiydin? çocuk fetvalari vermekten ancak şimdi kedicikleri gordun.
nurettin yıldız 6 yaşındaki bebe evlenir diyor diyanet çıtayı az yükseltiyor 9 yaşındaki çocuk evlenir diyor utanmadan bide adnan hocaya laf konuşuyor adam fuhuşta yapsa sizin gibi sapık duygulara sahip degil nasıl bir dininiz varsa aile içi ensest ilişkiye bile haram olmaz diyecek kadar zalimleştiniz
sözde müslüman devletiz işte devletin özeti de bu program gibi.senin diyanet başkanlığında öyle.biri laiklik şeytan işi dese koyun hapse ama böyle deyyuzlar islamla alay eder haberler komik birşey gibi yayınlar.yani gavurların ülkesinde bile islamiyete saygı var bizim ülkemiz deyyuzmünafık dolu .tek kurtuluş Allah ın kanunu şeriat kur an ı kerimdedir
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ;TÜRKİYEDE SAYILARI 80 İ BULAN GENELEVLER HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR ACABAAAaaa BİR İKİ LAFTA BU KONUDA ETSE İŞLER ÇIĞRINDAN ÇIKTI İPİN UCU KAÇTI NEDE OLSA
@apol06 bir zamanlar Urfa da yapılmak istenen Geneleve Refah partili Belediye Başkanı İzin vermemiştide bütün Laikler Atatürkçüler hep bir ağızdan"Laiklik elden Gidiyor" demişlerdi.Büyüklerine sor Anlatırlar mevzuyu hatta Emin Çölaşan"Erbakan a karşı olacaz diye Hepimiz Kerhaneci olduk çıktık" demişti çokta şeetme meseleyi altından kalkamazsın sonra
Adnan oktar diyanet işleri başkanı olsun
hocam nasil katilabiliriz tarikatina?
cok sükür ilk elestiri yorum yapan oldu yakinda kapatirlar insallah bu dinimize, ülkemize, haykiri program
acaba soruorum bu diyanet nerdeydi simdide kadar yada islerini geldigi icinmi susuyordu ......
ENSAR VAKFINI ARADTIRDINIZMI SAYIN BASKAN BUNLAR DENGESIZ YA VAKIFTAKILER NEY HADI BU ADAMLAR ZORLAMA HIRLAMA TEHDITKAR YOK TECAVUZDE YOK YA VAKIF NE İŞ ACIN GOZUNUZU TABIKI BU DENYOLARI TAVSIP ETMEM KAPATILSIN KANALLARI DINI SUISTIMAL DALGA GECECEK SEYLERE MAHAL VERMEYINDE BIDE SU VAKIFLARA 115 SUBYAN HAMILE KALMIS COCUKLARA EL ATIN
Bir sonraki açıklama muhtemelen 30 yıl sonra.
idam gelsin adnanı asın
atam sen çok yaşa
Maşallah kurumumuzun İnşallah aynı sebatla devam etmesi pek isabetli olur maşallah.
Roj tv ler Samanyolu tv ler nasıl kapatıldıysa bu kanalın da acilen kapatılmasi lazim..hatta bu adamın infaz edilmesi lazim..Devletimizin istihbaratcilari tarafinda her neredeyse bulunup kafasina sıkılması lazım..
İşte Türkiye, İşte peygamberin getirdiği dini soktuğumuz durum.
rtük gereğini yap artık
“Herhalde” derken!!
Kaldırın o zaman kanalını kardeşim demekki rahatsız deilsiniz
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'A SORULAR - Geçmişte bugün FETÖ'cü olarak bilinen ve bu nedenle tutuklananlar ile ne kadar teşriki mesaide bulundunuz? Hangi etkinliklere beraber katıldınız? - Başkanlığınız döneminde PKK'ya karşı herhangi bir faaliyet yürüttünüz mü? - Atatürk ve din hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? - Atatürk'ün devrimlerini savunuyor musunuz? - Şimdiye kadar kaç kere İngiltere'ye gittiniz? Bu ziyaretlerinizde kimlerle ne amaçla temaslarda bulundunuz? - Ateizm ve İslam karşıtlığının temel dayanağı olan Darwinizm'e karşı herhangi bir çalışmanız oldu
@metio_sen dinden rahatsız olmuyorsun ki demek bu soruları soruyorsun bu sorduğun sorular ne kadar zamanı kapsıyor bir kere diyanet başkanı değişeli çok olmadı ama sanki bu sorduğun sorularla ilgili sanki açıklamalar yapmışta sende sorguya tutuyorsun gibi bir izlenim görüyorum burada. bende sana soruyorum. atatürk ve din arasında nasıl bir bağlamın var ? hz. muhammedin sünneti seniyyesini savunuyor musun ? şimdiye kadar kaç kere namaz kıldın ? kıldıysan ne amaçla kıldın Allahla aranda bir bağ oluştu mu ? ateizm ve islam karşıtının kuranda cehennemlik olduğunu okumadın mı ?
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'A SORULAR - İnanç özgürlüğü konusundaki düşünceleriniz nelerdir? Herkes sizin uygun bulduğunuz din anlayışına göre mi yaşamalı? Size aykırı görünenlere fikir hürriyeti ya da yaşam hakkı tanıyor musunuz? - Kuran'da açık bir şekilde haram olduğu söylenen eşcinselliğe karşıt bir ifadeniz oldu mu? Bu konuda faaliyette bulundunuz mu? - Rumilik hakkındaki görüşleriniz nedir? Rumilikte ahlak anlayışı ve inanç esasları Kuran'a İslam'a uygun mudur? - Bir diyanet başkanının üst üste yalan söylediği resmi evraklar ile delillendiriliyorsa o başkanın durumu nedir? Makamı
Madem ki RTÜK Kanalı kapatmıyor adnan hoca kanalın ismini a69 tv yapsın.
günaydın millet bu iş diyanetin işi değil rtük ün işi size de günaydın sanki çok tepki verdiniz de bu duruma şimdiye kadar lafınız diyanete mi Allah akıl fikir versin size bi de diyanete eleştirilere %90 beğeni yağıyor rtük nerde rtük diyanetin program kaldırma yetkisi mi var sizin zekanızı yesinler bi de koyun sürüsü diye dalga geçersiniz milletle sizden sürü de olmaz dağılıp gider yem olursunuz :)
birisi diyor ki günaydın birisi diyor ki oturmuş izlemiş programı haberi olsa suç olmasa suç bu yetkili makamlardaki insanlara çok üzülüyorum inanın kötüsüne bile üzülüyorum çok fazla hakarete maruz kalıyorlar
SAYIN CUMHURBAŞKANIM BU SAPIK A9 KANALI VE MALUM ŞAHISLAR BAŞKA BİR PKK, DAİŞ, FETÖ DÜR... SÖZ KONUSU SAPIK KANALI LÜTFEN KAPATIN... MALUM ŞAHISLARIDA VATANDAŞLIKTAN ÇIKARIN...
Sayın başkan,Her şey düzelir. Yeterki sen ve Kurulun ........Zümer Suresi 3. Ayet: “Gözünüzü açıp kendinize gelin! Arı-duru din yalnız ve yalnız Allah’ındır! O’ndan başkasını veliler edinerek, “biz onlara, bizi Allah’a yaklaştırmaları dışında bir şey için kulluk etmiyoruz.” diyenlere gelince, hiç kuşkusuz Allah onlar arasında, tartışıp durdukları konuyla ilgili hükmü verecektir. Şu bir gerçek ki, Allah, yalancı ve nankör kişiyi iyiye ve güzele kılavuzlamaz.” Kuran da yazılanları uygulasın Cemaatler,Tarikatlar, Din adına uydurulmuş Kitapları ve KÜTÜ-i Sitte deki Hadis yalanlarını kaldır.
diyanet parti propagandası yapabilirmi?
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