Diyanet İşleri Başkanlığından “medrese” açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen ilmi bir toplantıda akademik bilgiyi hafife alan, kendi geleneğine mensup olmayanları hakir gören bir yaklaşımı eleştiren bölümün kesilip konuşmanın akışı bozularak, medreselere haksız ithamlarda bulunulduğunu açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde ilmi bir ortamda, ağırlıklı olarak eğitim müesseseleri ve insan yetiştirme metotları üzerine durum tespiti, muhasebe ve öz eleştiri içeren istişare mahiyetinde bir konuşmada; akademik bilgiyi hafife alan, kendi geleneğine mensup olmayanları hakir gören bir yaklaşımı eleştiren kısa bir bölümün kesilerek konuşmanın akışının bozulduğunu, geleneksel eğitim kurumları olarak öne çıkan medreselerin tamamına şamil edildiği, yanlış düşünce ve algılara sebep olacak şekilde gündeme getirildiğinin üzülerek müşahede edildiği bildirildi.

Açıklamada, din eğitimi ile meşgul olan bütün kurumların sahih dini bilgiyi etkili, verimli ve sağlıklı metotlarla işleyerek, millete ve insanlığa hizmet edecek daha nitelikli ve donanımlı insanlar yetiştirmelerini sağlamanın amaç edinildiği aktarılarak, “Bu anlamda Diyanet İşleri Başkanlığının geçmişten günümüze, önemi ve işlevi gözardı edilemeyecek olan medreselerle olumlu ve yapıcı ilişkiler içerisinde istişareler ve ortak çalışmalar yaptığı izahtan varestedir. Nitekim söz konusu gelenekten istifade eden pek çok nitelikli görevlimiz Başkanlığımız bünyesinde farklı kadrolarda hizmet etmektedir” denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye bütünlüğüne ve sahih dini bilgiye dayalı din eğitimi veren bütün müesseselerin, ön yargı ve kurumsal taassuptan uzak bir yaklaşımla birbirlerini daha iyi tanımalarını, ortak çalışmalar ve etkinliklerle işbirliği içinde olmalarını önemsemediğinin altının çizildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda Başkanlığımız, din eğitimi ve din hizmeti ile milletimizin ve insanlığın aydınlık geleceğine rehberlik etme yolunda sarf edilen her türlü çabayı takdir ederek desteklemeye ve bu doğrultuda yapılan çalışmalara rehberlik etmeye devam edecektir."