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Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası değiştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 16:58 | Son Güncelleme

Başkanlık binasının girişindeki tabelaya, "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" yazıldı

Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası, kurumun Cumhurbaşkanlığına bağlanması nedeniyle "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" olarak değiştirildi.

Başkanlığın Cumhurbaşkanlığına bağlı faaliyet gösterme kararı, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 1 No'lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bu kapsamda, Diyanet İşleri Başkanlığının tabelası "T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı" oldu.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı tabela

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