Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı 15 Temmuz Özel programına telefonla bağlanan Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, 7-25 Aralık'tan sonra "FETÖ ile görüştü" iddiaları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Şerif Ali Tekalan’la görüştüğünü belirten Görmez, "Bazı şeyler anlattı. Ben de kendisine nasihatlerde bulundum. Böyle yanlış hareketlerle, devletin kurumlarına sızarak, bu tür yanlışlıklar yapmamaları gerektiğini izah ettim" DEDİ.

İşte Görmez'in dikkat çeken o ifadeleri;



Efendim Diyanet İşleri Başkanlığında oturan bir hoca, eğer konunun güvenlik boyutlarından haberdar değilse, Türkiye’de ortaya çıkan herhangi bir ihtilafı sulh ile barış ile çözmek için üstüne düşeni yapar. Doğrusu zaman zaman dershane hareketleri döneminde diyanet işleri başkanı olarak ülkemizde bu ayrılık olmasın diye gösterdiğim bir çaba var. Ama bu çaba böyle bir toplantı falan değil, sadece insanlarla konuşarak, bana ziyarete gelenlerle paylaşarak, bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın diyerek, nasihatte bulunarak böyle bir şey olmuştur. Fakat olayın güvenlik boyutunu, bu noktada daima ben öz eleştiri yaptım. Tabi gönül ister ki, keşke bütün MGK’larda din rengine bürünmüş bu tür yapılanmalar hakkında diyanet işleri başkanı da çağrılıp, arka plan bilgileri verilebilirdi.