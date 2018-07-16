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Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez 17-25 Aralık'tan sonra FETÖ ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 08:39 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, 17-25 Aralık'tan sonra "FETÖ ile görüştü" iddiaları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Görmez, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ ve hükümete arabuluculuk yaptığı iddialarını kabul ederek, olayın güvenlik boyutunu bilmeden ülkenin huzuru için yaptığını ifade etti.

Habertürk'teki Türkiye'nin Nabzı 15 Temmuz Özel programına telefonla bağlanan Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, 7-25 Aralık'tan sonra "FETÖ ile görüştü" iddiaları hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Şerif Ali Tekalan’la görüştüğünü belirten Görmez, "Bazı şeyler anlattı. Ben de kendisine nasihatlerde bulundum. Böyle yanlış hareketlerle, devletin kurumlarına sızarak, bu tür yanlışlıklar yapmamaları gerektiğini izah ettim" DEDİ.

İşte Görmez'in dikkat çeken o ifadeleri;

Efendim Diyanet İşleri Başkanlığında oturan bir hoca, eğer konunun güvenlik boyutlarından haberdar değilse, Türkiye’de ortaya çıkan herhangi bir ihtilafı sulh ile barış ile çözmek için üstüne düşeni yapar. Doğrusu zaman zaman dershane hareketleri döneminde diyanet işleri başkanı olarak ülkemizde bu ayrılık olmasın diye gösterdiğim bir çaba var. Ama bu çaba böyle bir toplantı falan değil, sadece insanlarla konuşarak, bana ziyarete gelenlerle paylaşarak, bu ülkeye bu kötülüğü yapmayın diyerek, nasihatte bulunarak böyle bir şey olmuştur. Fakat olayın güvenlik boyutunu, bu noktada daima ben öz eleştiri yaptım. Tabi gönül ister ki, keşke bütün MGK’larda din rengine bürünmüş bu tür yapılanmalar hakkında diyanet işleri başkanı da çağrılıp, arka plan bilgileri verilebilirdi.

Soru: Sayın Görmez kimlerle görüştünüz? Örneğin Şerif Ali Tekalan’la görüştünüz mü?

Doğrudur. Geldi, kendisi… Son zamanlarda, sıkıştığı zamanlarda bazı şeyler anlattı. Ben de kendisine nasihatlerde bulundum. Böyle yanlış hareketlerle, devletin kurumlarına sızarak, bu tür yanlışlıklar yapmamaları gerektiğini izah ettim. Aslında şunu açıkça ifade etmek isterim, 2012’den itibaren, FETÖ’nün Ankara’da en çok zarar vermek istediği kurumun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu biz de çok sonra öğrendik. Tek tek maddeler halinde, Mercedes krizinden tutun, fetva krizine kadar… Bu krizlerin tamamının bir algı operasyonu olduğunu daha sonra öğrendik.

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MEHMET GÖRMEZ diyanet işleri 17-25 Aralık FETÖ Şerif Ali Tekalan

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Arabulucuk yapmis kim ile terör örgütü ile AKP arasında demekki mesele vatan millet değil Fetoyu hiç görmeyenler cezaevinde amma FETO ürünleri FETO ile kasila kasila poz verenler fetoya her istediğini verenler kozmik odadaki bilgileri cia veren fetosuler devleti yönetiyor FETOCULAR hala devleti yönetiyor demekki ara bulunmuş olsa meydanlarda FETO için salya sümük ağlayanlar hala yemeye devam edecekmisti....
mercedes krizi diyor allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın.
Gelmiş geçmiş en mütevazı DİYANET işleri başkanıydın harcadılar seni. Yerine gelenin suratında bir sarhoşluk ifadesi var. müthiş rahatsız ediyor beni.
hepsi görüşüyordu,yeni seçilenler arasında da fetoyla görüşenler yokmu?
hep sonradan sonradan
Hakkımı sana helal etmiyorum görmez
tabii tabii öyledir.. ne güzelde sıyrılıyorsunuz. biraz ahlâk biraz iman hocaaaaa.
Biz fetocuyduk ama 17 25 'de bizim hırsızlıkları çıkardılar o yüzden fetodan koptum deyip ona buna FETOCU diyen onunbununcocuklari FETO ile anlaşıldığında alayı fetosun çocuğuyuz fetosun metresiyiz demeye devam edecekler onunbununcocugu fetosa hocam diye salya sümük ağlayanlar alayinizin taaaaaaaaa
GÖRÜPDE GÖREMEYEN GÖRMEZ...BİLİPDE BİLEMEYEN GÖRMEZ....ADINA BAKARSAN DİN ALİMİSİN,,NASIL OLUYORSA BÖYLE ALİMLİK
siz sonradan anladınız size birşey olmuyor ama masup öğretmenler hapiste ne güzel düzen
Konu Vatan ve Ulke Butunluguyse Ne hoca kalir nede haci bu ülkede Millet yoluna bakar milletin yoluda Hak tir bunu anlayamayanda ahmaktir.
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