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Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 02:07 | Son Güncelleme 1 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet İşleri'nin kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri şeklinde açıklamada bulunduğuna dair haberlerin asılsız olduğunu ve kesinlikle gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında yer alan, Diyanet İşleri Başkanlığının kız çocuklarının erken yaşta evlenebilecekleri yönünde açıklamada bulunduğuna dair haberler asılsız olup, kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Dini Terimler Sözlüğü adlı yayınımızdaki tanım ve maddelerin çarpıtılmasıyla böyle bir iddia üretmek iyi niyetle izah edilemez” dedi.

Açıklamada, “Kız çocuklarını anne olma ve aile kurma sorumluluğuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluğa erişmeden evlendirmek, nikahta rıza ve irade hürriyetini şart koşan İslam dini ile bağdaşmaz. Nitekim Başkanlığımız, tarihi boyunca erken yaşta evliliklere asla onay vermemiştir, vermeyecektir. Kurumumuz tarafından gerçekleştirilen Din Şuraları ve İl Müftüleri Seminerleri gibi üst düzey toplantıların Sonuç Bildirgelerinde, kız çocuklarını erken yaşta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceği defalarca kayda geçirilmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun görüşü de bu yöndedir” ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk evlilik diyanet işleri başkanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
La diyanet biraz da yurtlardaki tecavüzlerden, hırsızlığın haram olduğundan, çocuk istismarının günah olduğundan, kul hakkı yemenin caiz olmadığından, diyanete alınan lüks araçların israf olduğundan da bahsetsen ya, belki maaşınızı hakedersiniz.
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