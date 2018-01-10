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Diyanet okullarda vaiz görevlendiriyor: Ümmet bilinci, şehitlik, dua anlatılacak

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 11:18 | Son Güncelleme 3 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığının okullarda vaiz görevlendirme süreci başladı. Okullarda 10 yaşındaki çocuklara verilecek vaazın konuları arasında “ümmet bilinci, şehitlik, şehadet, felaket anında sabır, duanın kabul olması” yer alıyor. Eğitim-Sen bu uygulamaya, "Laik, bilimsel eğitim istiyoruz. Artık yeter” diye tepki gösterdi.

Diyanet okullarda vaiz görevlendiriyor: Ümmet bilinci, şehitlik, dua anlatılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ile gönderdiği yazı ile Aile ve Dini Rehberlik Büroları’nın 2018 yılı için çalışma takvimini açıkladı. Diyanet, çocuklara anlatılmak üzere “milli ve manevi değerler” başlığı altında “Şükür, hamd, felaket anında sabır, iyilik anında özveri, özveri, fedakârlık, kahramanlık, ümmet ve millet bilinci, aidiyet, adil davranış İslam, şehitlik ve şehadet, sabır eğitimi, sevdiklerimizden infak, duanın kabul olması” gibi konu başlıklarını belirledi.

Okullarda vaiz görevlendirme süreci de başladı. Diyanet’in talimatı ile harekete geçen müftülükler okullarda vaiz görevlendirmek için ilk adımı attı. Çanakkale Valiliği, müftülük personeli vaizlerin “Milli ve manevi değerler” konusunda ortaokullarda çocuklara vaaz vermek üzere görevlendirilmesine resmi yazı ile ‘olur’ verdi. 10 yaşındaki çocuklara verilecek vaazın konuları arasında “ümmet bilinci, şehitlik ve şehadet” başlıkları yer aldı.

Çanakkale İl Müftüsü Arif Gökçe, valiliğe yazdığı yazıda, vaizlerin belirtilen ortaokullarda 08-19 Ocak 2018 tarihleri arasında sunum yapmak üzere görevlendirilmesini istedi.

Valilik ise müftülüğün teklifinin ardından jet hızıyla hareket ederek aynı gün “olur” kararı aldı. Bu iznin ardından müftülük bünyesindeki 5 vaizin Çanakkale’deki ortaokullarda okuyan 10 yaşındaki çocuklara 10 gün süreyle vaaz verilmesinin önü açıldı.

‘Laiklik fiilen kaldırıldı’

Okulların Diyanet’in, dini vakıf ve derneklerin, müftülüklerin ideolojik çalışma alanı haline getirildiğini belirten EğitimSen Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, laikliğin fiilen eğitim süreçlerinde ortadan kaldırıldığını vurgulayarak “Eğitim ancak liyakat sahibi kişiler tarafından gerçekleştirilir. Protokoller ile ‘gönüllü öğretici’ adı altında eğitimci niteliği taşımayan kişiler tarafından okullarda, yurtlarda, halk eğitim merkezlerinde yarışma, gezi, konferans, sempozyum adı altında her tür çalışma sürdürülmektedir” dedi.

Diyanet'in büyük tartışma yaratan sözlüğü artık yok!

Çanakkale’deki uygulamaya da tepki gösteren Aydoğan, “Okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirecek olanlar vaiz, vaizeler değil, öğretmenlerdir. Bilimi terk eden eğitim politikalarına devam edildiği sürece geleceğimiz adım adım yok edilmektedir. ‘Vaiz, vaize, manevi danışman’ adı altında eğitim kurumlarının eğitimci niteliği taşımayan kişilere teslim edilmesini reddediyoruz. Tüm çocuklarımız için laik, bilimsel eğitim istiyoruz. Artık yeter” diye konuştu. (Cumhuriyet)

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Okul diyanet Vaaz Vaiz

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Din ve ümmetçilik eğitiminden önce ahlak ve insanlık eğitimi olsaydı keşke..
biz müslüman bir ülkeyiz sizi niye raharsız ediyor bunlar eğer bunu bir papaz veya rahip yapsa kılınız bile kıpırdamaz ama sizi tepki gösteren ler sizin müslümanlığınızdan şüpheliyim sizler hep din düşmanı oldunuz artık bu MİLLET BU ÜLKE UYANDI.........
10 yaş ney.. Çekirdekden daha erkenden anlatılmalı. Elle yazılmış tarih yerine gerçek tarihimiz anlatılmalı çocuklara..Yemişim laikliginizi din düşmanı vatansız bayraksızlar
Din eğitimi için değil dinci yanı din tüccarlığı eğitimi veriliyor.. 16 yıldır dindar insan diyenlerin basın dinsiz Allahsız olduklari hırsızlık rüşvet yalan talan 5 yaşındaki erkek çocukları taciz edecek kadar alçak oldukları kanitlandi
Bir Bilal uğruna yarab ne güneşler batıyor...
Önce kendileri alsın bu eğitimi sonrada bu hayat düzenini yaşamak ve yaşatmak isteyenlere anlatılsın.
Millet elektrikli araba yapiyor aya gidiyor bilimle sanatla ugrasiyor 7 yasindaki cocuklar programlamam dilleri ogreniyor bizim ugrastigimiz seye bak Turkiye buyuyecek nah buyur dinin ilk emri oku degil mi neyin kafasini yasiyoruz?
ümmetci bir esil yetişiyor gğn gelecek bu nesil şimdikileri mumla aratacak
TEK BAŞINA DİN EĞİTİMİ; Rüşvet almayan, Haram yemeyen, Hırsızlık yapmayan, Taciz-Tecavüz etmeyen ONURLU, VİCDANLI, AHLAKLI, ADALETLİ İnsan yetiştirmeye yetmiyor..! İYİ İNSAN olmak için İYİ MUSEVİ İYİ HIRİSTİYAN İYİ MÜSLÜMAN İYİ DİN BİLGİSİ Tek başına yetersiz... EVLATLARIMIZI İYİ İNSAN OLARAK YETİŞTİRELİM...
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