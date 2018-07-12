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Diyanet-Sen'den Adnan Oktar ile ilgili flaş açıklama: Artık çocukları istismar edemeyecekler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 11:36 | Son Güncelleme

Diyanet'e yönelik 'Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor' açıklaması sebebiyle Şubat ayında Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunan Diyanet-Sen'in Genel Başkan Vekili Aydın tarafından yapılan son dakika açıklamasında, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonun vatandaşları memnun ettiği, halkın duygularına tercüman olunduğu aktarıldı.

Diyanet-Sen'den Adnan Oktar ile ilgili flaş açıklama: Artık çocukları istismar edemeyecekler

Diyanet-Sen Genel Başkan Vekili Osman Aydın, kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyona ilişkin, "Bundan böyle hem aileler dağılmaktan kurtulacak hem aile birliği sağlanmış olacak hem de mağdur insanlar olmayacak. Onları istismar edemeyecekler." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik açıklamaları nedeniyle Şubat ayında Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunan Diyanet-Sen'in Genel Başkan Vekili Aydın, yaptığı açıklamada, Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonun vatandaşları memnun ettiğini, halkın duygularına tercüman olunduğunu söyledi.

Oktar'ın evinden çıkan silah ve çelik yelek gibi malzemelerin örgütün ne boyutta olduğunu gösterdiğini belirten Aydın, "Demek ki FETÖ gibi tehlikeli bir yapılanma olmak üzere çalışmalar vardı." ifadesini kullandı.

Oktar'ın birçok insanın çocuklarını istismar ettiğini ve halkın değerlerini ayaklar altına aldığını vurgulayan Aydın, "Bundan böyle hem aileler dağılmaktan kurtulacak hem aile birliği sağlanmış olacak hem de mağdur insanlar olmayacak. Artık onları istismar edemeyecekler." diye konuştu.

"DEVLETİMİZ, HÜKÜMETİMİZ ÖRGÜTÜN KÖKÜNE İNECEKTİR"

Oktar'ın daha önce "askere gidemez" raporu aldığına ancak daha sonra bedelli askerlik yaptığına dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"O raporlar neyin neticesinde verilmiş, nasıl verilmiş? Altı hastaneden rapor almış. Dolayısıyla ceza verilemeyeceği, şizofren olduğu görülüyor. Şizofrensen halkın çocuklarının duygularıyla, başkasının namusuyla, inanların değerleriyle oynamayacaksın, dini istismar etmeyeceksin, dini söylemleri kullanmayacaksın. Bu operasyon bizi memnun etmiştir. İnşallah devletimiz, hükümetimiz bu örgütün köküne inecektir. Ben böyle inanıyorum."

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Memur Sendikaları Konfederasyonuna (Memur-Sen) bağlı Türkiye Diyanet ve Vakıf Görevlileri Sendikası (Diyanet-Sen) üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik açıklamaları nedeniyle Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. (AA)

ADNAN OKTAR'DAN DİYANET'E: KERHANELERLE ALINAN VERGİLERLE MAAŞLARINIZ ÖDENİYOR

Adnan Oktar, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın kendisine yönelik olarak kullandığı "Tamamen akli dengesi bozulmuş" ifadesine yanıt vermişti. Oktar, Erbaş için "Kerhanelerden, kumarhanelerden, içki fabrikalardan alınan paralarla, vergilerle maaşlarınız ödeniyor. Bir kere bunlar hakkında açıklama yaptınız mı, bunlara sesinizi çıkarttınız mı? Gıkın çıkmıyor hoca efendi" demişti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adnan Oktar hakkında “İnşallahlar, maşallahlar havada uçuşuyor, dini bir takım referanslar ve orada dansöz oynatıyorsun böyle bir şey olabilir mi? Tamamen akli dengesi herhalde bozulmuş” açıklamasında bulunmuştu.

"Gıkın çıkmıyor hoca efendi"

Adnan Oktar, internette yayın yapan A9 kanalında 1 Şubat 2018 Erbaş'ın açıklamalarına yanıt vermişti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimine de değinen Oktar, Erbaş'ın "FETÖ ile mücadelede geç kaldık" ifadesine de tepki göstermişti. Oktar, "Biraz değil, bayağı geç kaldınız" dedi; Erbaş'ın, darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz’ün 2003 yılında hazırladığı “Ceza Hükümleri Açısından Tevrat ve Kur’ân” adlı doktora tezini sunduğu jüride bulunduğunu hatırlatmıştı.

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Diyanet-Sen adnan oktar diyanet işleri başkanlığı Osman Aydın

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Arkadaşlar bakın bu gözaltı mali şubenin gözaltısıdır içerikteki suçlamalar ise çok farklı siyasi ve askeri casusluk zaat siyasetçimi değil genelkurmayda görevli üst düzey subaymı bence değil olup olmadığını genelkurmay başkanı akar bilir bir şey çıkarmı bence çıkmaz niyemi iyi okuyun dediğimi bu zaatın üzerine yaklaşık 8 ay öncesi gibi gidilecekti diyanetlemi rütüklemi ne bakmak lazım bir hırlaşmaları olmuştu altında yatan gerçek nedeni bilmiyoruz kim istedi bu zatla diyanetin ve rütükün kavgasını zaman gösterecek işin aslını konu daha yeni sayılır diye düşünüyorum.buyorumu ilk haberde yazdım
DİYANET 8 BAKANLIK KADAR PARA EMİYOR .HALA CAMİLERDEN PARA TOPLUYORLAR .YUHH YANİ.
keşke diyanette kapansaydı da dini gerçek alimlerden öğrenseydik
Haram olan şeylerden vergi alınıyor ve bu vergiler tüm devlet harcamalarında kullanılıyor. Bu zaten bilinen bir şey halk buna alışmış. Lakin bu israil tohumunun Dinimizle bugüne kadar alay etmesi tüm müslümanları rahatsız ediyordu. İnşallah iyi bir ceza alır.
diyanet kapatılsın. ülkedeki en gereksiz kurum. milyarca lirayıda çöpe atıyoruz diyanet sebebi ile. hiç bir halta yaradığı da yok
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