Diyanet-Sen üyeleri, Adnan Oktar için suç duyurusunda bulundu

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de Diyanet-Sen üyeleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle Adnan Oktar ve televizyon kanalı için suç duyurusunda bulundu.

Adliye Sarayı önünde toplanan Diyanet-Sen üyeleri, suç duyurusu öncesi basın açıklaması yaptı. Diyanet Sen İl Başkanı İlhan Köroğlu, Adnan Oktar'ın açıklamalarının normal karşılanabilecek bir durum olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Yaptığı programlarda İslam ahlakı ile bağdaşmayan görüntülerle halkın karşısına çıkan Adnan Oktar ve sahibi olduğu A9 kanalına duyarlı Müslüman ailelerden tepkiler her geçen gün çığ gibi artmaktadır. İslam'ın kadın ve erkeklerin giyimi ile tavır ve davranışı konusundaki hükümleri açık iken bırakın İslam dinini, Yahudi ve Hıristiyan inancının dahi tasvip etmeyeceği nahoş görüntülerle ekranlarda boy gösterip toplumun sinir uçlarına dokunmak normal karşılanacak bir durum değildir. Bu nahoş durumu normalmiş gibi sunmanın arka planında kimlerin olduğunu tahmin etmekle birlikte Müslüman ahlaki sınırları zorlayarak nahoş tutumları toplumda yaymak adına gösterdiği çaba kimsenin gözünden kaçmamakta ve oynanan oyunun herkes farkındadır. Müslümanların gözünün içine baka baka bu rezilliği sahneleyen Adnan Oktar'a tepki konulduğunda ise ahlaksız ifadelerle bu milletin güzide kurumu Diyanet'i hedef alarak aklınca cevap vermeye çalışmakta, Diyanet'in ve alimlerin halk nezdinde itibarını zedelemeye çalışmaktadır."

Yapılan konuşmalardan sonra Diyanet-Sen üyeleri Adnan Oktar için cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundular.

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