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Diyanet'ten 'Barbie Bebek' çıkışı: Sismik bomba gibi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 14:10 | Son Güncelleme

Diyanet'ten psikanaliz ile ilgili "Barbie bebekler sismik bomba gibi tüketime yöneltiyor" çıkışı geldi.

Diyanet'ten 'Barbie Bebek' çıkışı: Sismik bomba gibi...

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çarpıcı "psikanalizm" çıkışı geldi. Diyanet'in dergisinde, Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud'un, ‘Hastaların zihinsel süreçlerinin bilinçdışı unsurları arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışan' kuramı ‘psikanalizm'in, kapitalizm tarafından tüketimi artırmaya yönelik olduğu savunuldu. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Murat Kalıç'ın yazdığı makalede, ‘Barbie Bebekler'in “sismik bomba gibi” toplumu tüketime yönelttiği öne sürüldü.

Yazıda, psikanalizme karşı İslam'a yönelinmesi istendi. Murat Kalıç'ın kaleme aldığı yazıda şu değerlendirme yapıldı:

“Meseleye ahlaki açıdan yaklaşıldığında, belli mihrakların çıkarlarını ihya etme adına, içinde olup biten her şeyi dışa vurması istenen kadın özelindeki toplum, moda anlayışına hizmet eden tüm ürünlerle her geçen gün kan kaybetmeye devam etmektedir. Nitekim Barbie bebeklerle yetiştirilen dünün kız çocukları, bugün moda dergilerinin tutkulu takipçilerinden olmuştur.”

Diyanet'ten 'Barbie Bebek' çıkışıDiyanet'ten 'Barbie Bebek' çıkışı
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Anahtar Kelimeler:
diyanet işleri başkanlığı Barbie psikanaliz

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Barbie bebek değil,kadın. Bebeğin emziği olur kundağı olur bunun sadece makyajı var,tek eksiği instagramı yok amk
sizin ne farkınız var nureddin yıldızdan
Artık canlı çocukları geçtiler cansızlara dadanmaya başladılar. Birisi şu diyaneti durdursun. :D
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