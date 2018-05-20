Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Şenocak kadınların pantolon giyip, kaşlarını aldırarak üniversiteye gitmesinin günah olduğunu ve bu kadınların cehenneme gideceğini iddia etmişti. Herkesin tepki gösterdiği Şenocak'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan da isim vermeden yüklenmişti.
Şenocak sosyal medya adresinden yaptığı yeni paylaşımda ise “İslamın Kızı! Umudumuz sensin, cafelerde gece yarılarına kadar erkeklerle senli-benli konuşan, felsefenin derin bahislerine dalan, para, pul kazanan lakin ailesini dağıtan kadınların değil, Fatih'e, Baki'ye, Sinan'a ninni söyleyen, evinde YAVUZ yetiştiren anaların izinde yürü!” ifadelerini paylaştı.
YİNE TEPKİ ÇEKTİ
Kamuoyundan büyük tepki çeken Şenocak’a bir tepki de Din Felsefesi üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen akademisyen Caner Taslaman’dan geldi. Taslaman, Şenocak’ın bu sözlerine, “Kendi sapkın, kadın-sanat-bilim-özgürlükler düşmanı uyduruk dininin şekillendireceği kızlara 'İslamın kızı' diyen şu komediye kanan kaç kişi var acaba? Bu zihniyetle ancak 'Hurafelerin kızı' olursun. Aziz İslam’ı, bu kafalardan öğrenenlerin vah haline!” diye yazdı.
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