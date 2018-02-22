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Diyanet uzmanından olay FETÖ benzetmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 00:56 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Erkut, "FETÖ, Katolik cemaati içinde 'Opus Dei' diye bir akım var bunlarla yine benzer özellikler gösteriyor. Dolayısıyla bu nevzuhur bir yapı değil" dedi.

Diyanet uzmanından olay FETÖ benzetmesi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Abdulkadir Erkut, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ve İl Müftülüğünce Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde il genelindeki din görevlilerine yönelik düzenlenen 'Kendi Dilinden FETÖ, Örgütlü Bir Din İstismarı' konulu panelde, FETÖ hakkında değerlendirmelerde bulundu.

'Dini görünümlü FETÖ'nün silah zoruyla yönetimi ele geçirmeye kalkıştığını' dile getiren Erkut, yaşanan bu olayın sadece idari, adli, kriminal boyutu olmadığını belirterek, toplumun din algısına, dindarlara ve din hizmetlerine yönelik sonuçlarının bulunduğunu söyledi.

Erkut, bilim adamları tarafından FETÖ'nün amaçlarının çeşitli açılardan incelendiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

'DIŞ YÜZÜ CEMAAT İÇ YÜZÜ MENFAAT ŞEBEKESİ'

Dış yüzü cemaat, iç yüzünde ise siyasi ideolojik, ekonomik hedefleri olan bir menfaat şebekesi olarak tarif ediliyor. Onun özelliği ise 'mesiyanik' bir hareket olması, mesihçi bir kült hareketi.

'DÜNYAYI KÖTÜLÜKLERDEN KURTARMAK İÇİN GÖREVLENDİRİLDİKLERİNE İNANIYORLAR'

'Mesiyanik hareket' ne demek? Yani dünyanın sonuna doğru, kötülüklerin çoğaldığı ve kendilerinin de dünyayı bu kötülüklerden kurtarmak için ulvi bir vazife ile görevlendirildiği inancı. Bu amaçla başından itibaren dış yüzü hizmet ve eğitimin yanı sıra iç yüzü de mevcut. Önce devlete sızıp devleti ele geçirmek, sonra da dünya üzerinde dünyaya hakim olup etkin bir güç olmak.

'GÜLEN VE HİZMET HAREKETİ KUTSAL GÖRÜLÜYOR, DİNEN YASAK OLAN ŞEYLER MEŞRULAŞTIRILIYOR'

Hem Gülen hem de hizmet hareketi kutsal olarak görülüyor ve bu amaçla dünyayı tek kurtaracak kendileri olduğunu zannediyor. Bunlara göre bu ulvi amaca ulaşmak için de her şey de mubahtır. Dinen yasak olan şeyler de meşrulaştırılıyor.

'PAKİSTAN'DA DA TAHİR-ÜL KADRİ VAR'

Abdulkadir Erkut, FETÖ'nün Türkiye'ye özgü bir hareket olmadığını ve diğer ülkelerde de benzer şekillerde yapılanmaların olduğunun altını çizdi. 'Mesiyanik, mesihçilik' düşüncesinin farklı ülkelerde, farklı dinlerdeki hareketlerde de söz konusu olduğunu dile getiren Erkut, Pakistan'da Tahir-ül Kadri'nin olduğunu, ilginç bir şekilde düşünce ve bilinç açısından FETÖ ile benzeştiğini söyledi.

FETÖ yapılanmasının Katoliklerde de bulunduğuna dikkat çeken Erkut, şöyle devam etti:

FETÖ, Katolik cemaati içinde 'Opus Dei' diye bir akım var bunlarla yine benzer özellikler gösteriyor. Dolayısıyla bu nevzuhur bir yapı değil. Diğer gruplarla ortak yönleri olan eklektik bir yapı. Ama bununla beraber bu yapıyı diğerlerinden ayıran farklı özellikler var.

'80 KİTAP VE 40 BİN DAKİKALIK SESLİ KAYIT İNCELENDİ'

Bu hadise yaşandıktan sonra 3-4 Ağustos tarihlerinde Olağanüstü Din Şurası’nda Din İşleri Yüksek Kurulu’na bununla ilgili rapor hazırlama görevi verildi. Esasen Din İşleri Yüksek Kurulu, FETÖ'nün dini konulardaki çarpıtmalarına doğru bir şekilde dinimizin öngördüğü şekilde her zaman cevap vermiştir. Bu aşamadan sonra bu örgütün eserleri özellikle örgüt liderinin eserleri okunmaya başlandı. 80 kitap ve 40 bin dakikalık sesli kayıt incelendi.

'İSLAM'A AYKIRI HUSUSLARI ANLATILARINA SİNSİCE YERLEŞTİRİYOR'

Kendi sözü ve yazılı ifadeleri doğrultusunda bir seçki oluşturuldu. Ve kısa şekilde İslami açıdan bu görüşler değerlendirildi. Genel olarak İslam'a aykırı olan hususları normal anlatılarının içine sinsice yerleştirdiği görülüyor. Bir cümle, iki cümle, bir kelime bu şekilde. Çok çok kendisini ön plana çıkarmadan bir insan ve benzeri ifadeler kullanmaya gayret ediyor. Sade tevazu kalıplarına sıkça yer veriyor ve dinleyicide sade bir imaj oluşturmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ diyanet Abdulkadir Erkut katolik

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
diyanet ile fetö arasında fark yokki ! İkiside paranoyak
Opus Dei diyanetteki Opus dei ler ne olucak
ŞU KANSIZIN RESMİNİ KOYMAYIN ARTIK ŞU HABERLERE.....
@debreli1903 KANSIZLAR SENİN KANINA KADAR GİRMİŞLER SENİN HABERIN RUHU SATİLMİSLAR
la bize ne Katolik matolik..bursa ki benzetmedeki amaç nedir..diyanet İşleri bu benzetmesindeki amacı merak ettim..durduk yere neden..bir amacı olmalı diyanetin..o lafı atıyor ortaya
KANSIZLAR SENİN KANINA KADAR GİRMİŞLER RUHUNDA GEZINIYOR SENİN HABERIN RUHU SATİLMİSLAR
ESKİ ALENİ KANKA, OLDU ŞİMDİ KAKA...! DİYANET ŞİMDİ KİMİNLE KANKA? SÜLEYMANCILARLA MI, MENZİLCİLERLE Mİ? BAŞKALARIYLA MI? HANGİSİ DAHA DİNSİZ ACABA?
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