Diyanet uzmanından olay FETÖ benzetmesi

Dış yüzü cemaat, iç yüzünde ise siyasi ideolojik, ekonomik hedefleri olan bir menfaat şebekesi olarak tarif ediliyor. Onun özelliği ise 'mesiyanik' bir hareket olması, mesihçi bir kült hareketi.

'Mesiyanik hareket' ne demek? Yani dünyanın sonuna doğru, kötülüklerin çoğaldığı ve kendilerinin de dünyayı bu kötülüklerden kurtarmak için ulvi bir vazife ile görevlendirildiği inancı. Bu amaçla başından itibaren dış yüzü hizmet ve eğitimin yanı sıra iç yüzü de mevcut. Önce devlete sızıp devleti ele geçirmek, sonra da dünya üzerinde dünyaya hakim olup etkin bir güç olmak.

'GÜLEN VE HİZMET HAREKETİ KUTSAL GÖRÜLÜYOR, DİNEN YASAK OLAN ŞEYLER MEŞRULAŞTIRILIYOR'

Hem Gülen hem de hizmet hareketi kutsal olarak görülüyor ve bu amaçla dünyayı tek kurtaracak kendileri olduğunu zannediyor. Bunlara göre bu ulvi amaca ulaşmak için de her şey de mubahtır. Dinen yasak olan şeyler de meşrulaştırılıyor.

'PAKİSTAN'DA DA TAHİR-ÜL KADRİ VAR'

Abdulkadir Erkut, FETÖ'nün Türkiye'ye özgü bir hareket olmadığını ve diğer ülkelerde de benzer şekillerde yapılanmaların olduğunun altını çizdi. 'Mesiyanik, mesihçilik' düşüncesinin farklı ülkelerde, farklı dinlerdeki hareketlerde de söz konusu olduğunu dile getiren Erkut, Pakistan'da Tahir-ül Kadri'nin olduğunu, ilginç bir şekilde düşünce ve bilinç açısından FETÖ ile benzeştiğini söyledi.