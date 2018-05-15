Diyanet Vakfından Afrin'e ramazan yardımı

AFRİN (AA) - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenen Afrin'de ramazanda 40 bin kişiye yardım ulaştıracak.
TDV, Afrin'de ramazan boyunca ekmek, sıcak yemek, iftarlık ve gıda yardımı yapacak.
Afrin'deki yardım çalışmalarına katılan TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, AA muhabirine, ramazan öncesinde yardım çalışmalarına hız verdiklerini söyledi.
Polat, "Bugün Afrin'de 200 aileye gıda kolisi, temizlik kolisi ve aynı zamanda halkımızın bize emanet ettikleri kurbanların etlerinin dağıtımını yapıyoruz." dedi.
Suriye'de halihazırda her gün 235 bin ekmek ve 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapıldığını kaydeden Polat, "Ramazan yardımları çerçevesinde Afrin'de 20 bin kişiye iftar, 20 bin kişilik gıda kolisi dağıtacağız." ifadelerini kullandı.
Polat, "Türkiye Diyanet Vakfı, (Suriye'de) ramazan boyunca 70 bin kişiye iftar verecek. Aynı zamanda 30 bin kişiye yardım kolisi ulaştırılacak. Dolayısıyla Suriye'de ortalama 500 bin kişiye yardım ulaştırmış olacağız." şeklinde konuştu.
Teröristlerce zarar gören 3 caminin tadilatını yaptırdıklarını belirten Polat, camileri bugünkü teravih namazına hazır hale getirdiklerini ifade etti.
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