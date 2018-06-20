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Diyanet yaz Kur'an kurslarında hedef büyüttü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 12:10 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde çocuk, genç, yetişkin ve engellilere yönelik düzenleyeceği yaz Kur'an kurslarına en az 3 milyon kişinin katılımını hedefliyor - Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç: - "Geçen sene birinci dönem ortalama 2 milyon 300 bin, ikinci dönem ise 2 milyon 600 bin kişi katıldı. Bu yıl en az 3 milyon kişiyi yaz Kur'an kurslarına bekliyoruz" - "Hocalarımız, tatil olduğu için öğrencileri sıkmadan sevgi, şefkatle camiyi, dini, kursu sevdirerek hizmet vermeye çalışacaklar" - "Bu yıl da 15 Temmuz'da velilerin katılımının sağlanacağı programlar yapılacak. Vatan sevgisi, birlik ve beraberlik gibi konuların üzerine vurgu yapılacak"

SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde çocuk, genç, yetişkin ve engellilere yönelik düzenleyeceği yaz Kur'an kurslarına en az 3 milyon kişinin katılması hedefini koydu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl "Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi" sloganıyla 25 Haziran'da başlayacak yaz Kur'an kursları hakkında bilgi verdi.

Bilgiç, kayıtları 1 Haziran'da başlayan yaz Kur'an kurslarının 8 hafta süreceğini ve 17 Ağustos'ta sona ereceğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca 27 Haziran Çarşamba günü Başkanlıkta açılış programı düzenleneceğini bildiren Bilgiç, "Geçen sene birinci dönem ortalama 2 milyon 300 bin, ikinci dönem ise 2 milyon 600 bin kişi katıldı. Birinci dönem biraz düşüktü çünkü ramazan ayına denk gelmişti. Öğrencilerin oruçlu olması katılımcı sayısını etkiledi. Bu yıl en az 3 milyon çocuğumuzu yaz Kur'an kurslarına bekliyoruz." diye konuştu.

Bilgiç, bu yıl yaz Kur'an kurslarının Kurban Bayramı öncesinde sona ereceğini aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

"Yaz Kur'an kurslarını ramazan bayramından sonraya aldık. İki bayram arasına aldık daha doğrusu. Kurban Bayramı'na kadar devam edecek. Bu da zannediyorum katılımcı sayısını yükseltecek. Bir çocuk ikinci dönem de kursa devam edebiliyor. Geçen sene 2 milyon 600 bin kişiye yaklaşık 75 bin erkek ve 38 bin kadın personelimizle eğitim verdik."

- Esnek zamanlı ders programı

Bilgiç, yaz Kur'an kurslarına 4-6 yaş grubu çocuklar, gençler, yetişkinler, engelliler ve sığınmacıların katılabildiğini aktararak, yaz tatili olduğu için esnek zamanlı ders programı yapılacağını söyledi.

Öğrencilerin katılımına göre sabah ve öğleden sonra kursların yapılacağı bilgisini veren Bilgiç, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz, muhakkak çocuk camiye girsin. Cami bizim kültürümüzde dinimizin, yaşanabilir ibadetlerin uygulanabilir bir boyutu. Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, temel inanç esasları dersi verilecek. Çocukların gelişim ve bilişsel düzeyine göre sportif faaliyetler yapılacak. Hocalarımız, tatil olduğu için öğrencileri sıkmadan sevgi, şefkatle camiyi, dini, kursu sevdirerek hizmet vermeye çalışacaklar." dedi.

- Kurs süresince kayıt yapılabilecek

Ailelerin, çocukların tatillerini doğru değerlendirme adına onları camilere ve kurslara göndermesini tavsiye eden Bilgiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk hafta kursa mazeretleri sebebiyle gelemeyen çocuklar, eğitim devam ettiği sürece kursa kayıt olabilirler. Ancak eğitimde verimlilik açısından ilk gün çocuklarımızı kursa bekliyoruz. Kur'an ehli olmaya davet ediyoruz. Camilerimiz dolu dolu olacak, biz de yarınlara umut dolu olacağız."

- 15 Temmuz'da program yapılacak

Bilgiç, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye'nin bağımsızlığına ciddi darbe vurduğunu ama başarısız olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl da 15 Temmuz'da velilerin katılımının sağlanacağı programlar yapılacak. Vatan sevgisi, birlik ve beraberlik gibi konuları üzerine vurgu yapılacak. Bu seneki sloganımız 'Camide Çocuk Sesi Vatanımın Neşesi.' Bizim bağımsızlığımıza 15 Temmuz ile birlikte ciddi bir darbe vurmaya çalıştılar. Bunu başaramadılar. Bağımsızlığın sembolü bayrak, cami, ezandır. Hatırlarsanız bütün camilerimizde okunan sela ve ezanla bu bağımsızlık o gün ifade edilmeye çalışıldı. Bağımsızlığımızın sembolü olan camilerimiz ve çocuklarımızı birleştirmek, vatan sevgisini onlara hissettirebilmek için özellikle bu temayı seçtik."

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