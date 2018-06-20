Diyanet yaz Kur'an kurslarında hedef büyüttü

Bilgiç, bu yıl yaz Kur'an kurslarının Kurban Bayramı öncesinde sona ereceğini aktaran Bilgiç, şunları kaydetti:

Diyanet İşleri Başkanlığınca 27 Haziran Çarşamba günü Başkanlıkta açılış programı düzenleneceğini bildiren Bilgiç, "Geçen sene birinci dönem ortalama 2 milyon 300 bin, ikinci dönem ise 2 milyon 600 bin kişi katıldı. Birinci dönem biraz düşüktü çünkü ramazan ayına denk gelmişti. Öğrencilerin oruçlu olması katılımcı sayısını etkiledi. Bu yıl en az 3 milyon çocuğumuzu yaz Kur'an kurslarına bekliyoruz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl "Camide Çocuk Sesi, Vatanımın Neşesi" sloganıyla 25 Haziran'da başlayacak yaz Kur'an kursları hakkında bilgi verdi.

SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelinde çocuk, genç, yetişkin ve engellilere yönelik düzenleyeceği yaz Kur'an kurslarına en az 3 milyon kişinin katılması hedefini koydu.

"Yaz Kur'an kurslarını ramazan bayramından sonraya aldık. İki bayram arasına aldık daha doğrusu. Kurban Bayramı'na kadar devam edecek. Bu da zannediyorum katılımcı sayısını yükseltecek. Bir çocuk ikinci dönem de kursa devam edebiliyor. Geçen sene 2 milyon 600 bin kişiye yaklaşık 75 bin erkek ve 38 bin kadın personelimizle eğitim verdik."

- Esnek zamanlı ders programı

Bilgiç, yaz Kur'an kurslarına 4-6 yaş grubu çocuklar, gençler, yetişkinler, engelliler ve sığınmacıların katılabildiğini aktararak, yaz tatili olduğu için esnek zamanlı ders programı yapılacağını söyledi.

Öğrencilerin katılımına göre sabah ve öğleden sonra kursların yapılacağı bilgisini veren Bilgiç, şöyle devam etti:

"Bizim hedefimiz, muhakkak çocuk camiye girsin. Cami bizim kültürümüzde dinimizin, yaşanabilir ibadetlerin uygulanabilir bir boyutu. Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, temel inanç esasları dersi verilecek. Çocukların gelişim ve bilişsel düzeyine göre sportif faaliyetler yapılacak. Hocalarımız, tatil olduğu için öğrencileri sıkmadan sevgi, şefkatle camiyi, dini, kursu sevdirerek hizmet vermeye çalışacaklar." dedi.