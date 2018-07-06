Diyanet'e 9 bin 500 kişi alınacak

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Geçtiğimiz 6 ay öncesinde 3 bin Kuran kursu öğreticisi aldık. 6 bin imam aldık, 500 müezzin aldık. 9 bin 500 kişi. İnşallah önümüzdeki aylarda bir 9 bin 500 kişiyi daha kadrolarımıza katmış olacağız." dedi.

Yalova'da Raif Dinçkök Kültür Merkezinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"nde konuşan Erbaş, hafızlık yapanların sayısının artmasına ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Erbaş, 81 milyon nüfusa sahip Türkiye'de hafız sayısının 150 bine ancak yaklaştığına değinerek, "Biz bunu daha da arttırmalıyız. Bazı İslam ülkelerini dolaşıyoruz. 10-20 milyon nüfusa sahip ülkelerde yüz binlerce hafız var. Kimi yerde 500 bin, kimi yerde 1 milyon hafız var. Ülkenin nüfusu 10-20 milyon. Demek ki böyle bir gelenek oluşmuş. Biz de istiyoruz ki pek çoğumuz Kuran-ı Kerim'in hafızlık nimetini kapalım. Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Kuran kursu öğreticilerimiz, hanımefendiler, şu anda fahrilerle birlikte sayısı 45 binler civarında. Elhamdülillah. Milletimize hizmet ediyorlar. Milletimizin çocuklarına hizmet ediyorlar. 4-6 yaş grubunda Kuran kurslarımızda kayıtlı 140 bin kadar öğrencimiz var. Şimdi yaz Kuran kurslarımıza devam eden yaş sınırı 4'ten başlıyor, 14-15-16 belki 20 yaşlarına kadar öğrencilerimiz var." şeklinde konuştu.