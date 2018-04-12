Diyanete göre namaz vakitleri - İstanbul namaz vakitleri 2018

Namaz vakitleri, üç aylara girmemizle daha bir önem kazandı. Böylesi önemli dönemi namaza başlamak için bir milad kabul ve niyet eden kimseler, namaz vakitlerini araştırıyorlar. Aynı zamanda gün içerisinde namazlarını kaçırmamak ve programını ona göre ayarlamak isteyenler de namaz vakitlerine bakıyorlar. Bu yüzden Diyanet İşleri tarafından hazırlanan namaz vakitleri ekranına haberimizden bakabilir, il ve ilçe şeklinde namaz vakitlerini sorgulayabilirsiniz. İşte İstanbul namaz vakitleri 2018 ve namaz vakitleri
Namaz, müslüman olan herkese günde beş vakit farz kılınmıştır. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı olarak taksim edilen günlük farz namazları belirlenen aralıklarda kılınması gerekir. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sitesinde hazırladığı araç ile il il ve ilçelerine göre namaz vakitlerini öğrenebilme imkanı sundu. Bunun için aşağıdaki linke tıkladığınız zaman açılan sayfada il ve ilçe seçimi yaparak namaz vakitlerini görebilirsiniz.
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İstanbul İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12.04.2018 04:53 06:23 13:11 16:51 19:47 21:11
13.04.2018 04:51 06:22 13:11 16:51 19:48 21:13
14.04.2018 04:49 06:20 13:11 16:51 19:49 21:14
15.04.2018 04:47 06:19 13:10 16:52 19:50 21:15
16.04.2018 04:45 06:17 13:10 16:52 19:51 21:17
17.04.2018 04:43 06:16 13:10 16:52 19:52 21:18
18.04.2018 04:41 06:14 13:10 16:53 19:53 21:20
Kaç vakit namaz vardır?
İslam’ın beş temel esasından biri olan namaz, günün belli zaman dilimleri içerisinde yerine getirilmesi gereken bir farzdır. Vakit, namazın şartlarından birisidir ve edasının farz olmasının sebebidir. Kur’an’da, “Şüphesiz namaz, mü’minlere belli vakitlerde eda edilmek üzere farz kılındı” (Nisa 4/104) buyurulmaktadır. Belirli şartları taşıyan Müslümanlara günde beş vakit namazın farziyeti Kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Beş vakit namazın eda edileceği vakitlere ve ne şekilde eda edileceğine Kur’an-ı Kerim’in bir kısım ayetlerinde mücmel olarak işaret olunmuş, bu işaretler Hz. Peygamber (s.a.s.)’in sözlü ve fiili sünnetiyle açıklık kazanmıştır. Bilindiği üzere Kur’an-ı Kerim’deki mücmel emir ve hükümleri açıklama yetkisi, onu insanlara tebliğle görevli olan Hz. Peygamber (s.a.s.)’e aittir. O, namazı bizzat kılarak ve Müslümanlara imam olup kıldırarak nasıl kılınacağını öğrettiği gibi bunların vakitlerini de göstermiştir. Gerek kılınış şekli, gerek vakitleri ile ilgili bu uygulama ameli tevatür olarak günümüze kadar devam etmiştir.
Cebrail, Hz. Peygamber’e gelerek namazı bir defa ilk vakitlerinde, bir defa da son vakitlerinde kıldırarak namazın vakitlerini göstermiş, Hz. Peygamber (s.a.s.) de bunları ashabına bildirimiştir (Buhari, Mevakit, 1, Tirmizi, Salat, 1). Asr-ı saadetten günümüze kadar da, Hz. Peygamber (s.a.s.)’in gösterdiği gibi beş vakit olarak kılınmıştır. Diğer taraftan, namazla ilgili Kur’an ayetleri bir bütün olarak ele alındığında, namazın beş vakit olduğu açıkça anlaşılır (Bakara 2/238; İsra 17/78; Rum 30/17-18).
Namaza niyette; vaktin, kılınan namazın farz ya da sünnet olduğunun belirtilmesi zorunlu mudur?
Namazın şartlarından biri olan niyet, kalbe ait bir iş olup, kişinin bir şeye karar vermesi, hangi işi ne maksatla yaptığını bilmesidir. Kalbe ilaveten, niyetin dille de söylenmesi, kalbi meşgul etmeyecekse daha faziletlidir. Kişinin, farz ve vacip namazlarda, hangi namazı kıldığını bilmesi ve tayin etmesi gerekir. Sünnetlerde ise kıldığı namazın hangi vaktin sünneti olduğunu belirlemesi şart değildir (Meraki’l-felah, 81).
Namaz vakitleri ne zaman sona erer?
Namazların bir ilk vakti bir de son vakti vardır. Buna göre, sabah namazı, güneş doğuncaya kadar; öğle namazı ikindi vakti girinceye kadar, ikindi namazı güneş batıncaya kadar, akşam namazı da yatsı vakti girinceye kadar kılınabilir. Yatsı namazının vakti, “imsak” vaktine (tan yerinin ağarmaya başlamasına) kadar devam eder (Müslim, Mesacid, 173). Ancak zorunlu olmadıkça namazların son vaktine bırakılmaması gerekir (Merğinani, el-Hidaye, I, 38-39; Zeylai, Tebyinü’l-Hakaik, I, 79-81).
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