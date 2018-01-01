HABER

Diyanetin alacağı 9 bin 500 personel için şartlar açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 14:00 | Son Güncelleme 1 saat önce

- Diyanet İşleri Başkanlığınca, taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlarına, sözlü sınavla 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım alınmasına ilişkin ilan Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinde yayınlandı - Adaylar 16 Ocak'a kadar başvurabilecek - Sözlü sınavın tarihi, başvuruların ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından duyurulacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca 9 bin 500 personel alınacağına ilişkin duyuru Devlet Personel Başkanlığının internet sitesinden yapıldı.

Devlet Personel Başkanlığının internet sitesindeki ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca, taşra teşkilatındaki sözleşmeli pozisyonlara 3 bin Kur'an kursu öğreticisi, 6 bin imam hatip ve 500 müezzin kayyım alınacak.

Diyanet İşleri Başkanlığınca belirtilen sözleşmeli pozisyonlara başvurmak için, İlahiyat Fakültesi, lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP124, ön lisans mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP123, ortaöğretim mezunları için 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmak gerekiyor.

Öte yandan, müezzin kayyım kadrosuna başvuracak lise mezunları için hafızlık belgesine sahip, Kur'an kursu öğreticileri için de bayan olma şartı aranıyor.

Adaylar, 16 Ocak 2018'e kadar https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/" adresinden sınav başvuru programı aracılığı ile sınav başvuru formunu dolduracak.

Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle herhangi bir il müftülüğüne şahsen müracaat edecek. Yurt dışından sınava müracaat edecek adaylar adına, istenen belgeleri getirmeleri halinde üçüncü şahıslar müracaat işlemini yapabilecek.

- Kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak

İlan edilen pozisyonlara yönelik sözlü sınav, Ankara, Antalya, Bursa, Bolu, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Elazığ, İzmir, Kayseri, Konya, Kastamonu, Manisa, Tekirdağ, İstanbul, Trabzon, Samsun, Şanlıurfa, Rize ve Van illerindeki sınav merkezlerinde yapılacak.

Sınav tarihi, başvuruların alınması ve sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde ilan edilecek.

KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Adaylar sınav konularından 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavda başarılı sayılabilmek için sınav komisyonu üyelerinin her birinin ayrı ayrı verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekiyor.

Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacak.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

'Erdoğan ve Abdullah Gül ilk kez açıktan mücadeleye girdiler'

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

Milli Piyango bileti sorgula! Milli Piyango sonuçları belli oldu!

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

200 liraya anlaştığı eskortla karakolluk oldu

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Eşiyle sevgilisini yatak odasında bastı

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Van Persie'nin babası transferi açıkladı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

Fatih Portakal'dan dikkat çeken Meral Akşener sözleri

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Söz 28. yeni bölüm bu akşam var mı? Söz yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı

Söz 28. yeni bölüm bu akşam var mı? Söz yeni bölüm ne zaman? İşte Star TV yayın akışı

Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması

Küçükçekmece'de doğalgaz patlaması

Taşeron işçi kadro başvuruları ne zaman başlıyor? Taşeron işçiler kadro başvurusu için ne yapması gerekiyor?

Taşeron işçi kadro başvuruları ne zaman başlıyor? Taşeron işçiler kadro başvurusu için ne yapması gerekiyor?

FETÖ'nün 'para kasası' iş adamı itirafçı oldu

FETÖ'nün 'para kasası' iş adamı itirafçı oldu

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne damga vurdular! (Defne Samyeli kimdir?)

Defne Samyeli ve Cem Yılmaz, O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümüne damga vurdular! (Defne Samyeli kimdir?)

İstanbul'da herkesi şaşırtan manzara

İstanbul'da herkesi şaşırtan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.