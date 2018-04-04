Diyanet'in ilk kadın başkan yardımcısı AA'ya konuştu

İlahiyat fakültelerinde kadın akademisyenlerin sayısının her geçen gün arttığına işaret eden Martı, "Bu bizim için büyük bir kazanıma dönüşecek. İlahiyat fakültelerinde şu anda görev yapan kadın akademisyenlerimizin hem çalışma alanlarına dair hem de iletişim bilgilerine dair bilgi talep ettik." diye konuştu.

SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, "Peygamber Efendimiz hayatta olduğu süre boyunca 'Allah'ın kadın kullarının, Allah'ın mescidine gelmesine engel olmayın' diyerek doğrudan Ashabı Kiram'ı yönlendirdiğini biliyoruz. Çünkü kadın geldiği zaman toplum içerisindeki her türlü gelişmeden camide haberdar olur. Dini orada sağlıklı kaynaklardan öğrenir." dedi.

Bu kapsamda, İslam'da kadının konumu, hakları, saygınlığı, değeri gibi konuların doğru algılanmasına ilişkin bilgilendirme yapılacağını ifade eden Martı, İslam ve kadın konusunda gündemdeki tartışmalara da çözüm üretileceğini söyledi.

- "Kadının cinsel obje olarak algılanmasına neden olan sunuma karşıyız"

Medyada kadının, erkeğin ve ailenin imajını da değerlendiren Martı, kadının medyada bedeni üzerinden cinsel bir obje şeklinde algılanmasına neden olan her türlü sunuma karşı olduklarını vurguladı.

Bu durumun İslam ve kadın tartışmalarında da çok ciddi yaralara sebebiyet verdiğine dikkati çeken Martı, şöyle devam etti:

"Eğer siz kadını bir özne olarak değerlendirmezseniz, kadını kimliği, kişiliği, aklı, bilgisi, tecrübesi ve topluma olan katkısıyla ele almazsanız, aksine kadını sadece bedeni, fitne olması, toplum içerisinde huzursuzluğa sebep olmasıyla nesneleştirerek konuşursanız, bunun medyadaki yansıması da çok acı oluyor. İnsanların algı dünyasını bozması da maalesef mukadder oluyor. Onun için hem aile hem çocuk görsellerinin hem de sağlıklı erkek modelinin, ailesi içerisinde adaleti, merhameti, fedakarlığı öne çıkartan sağlıklı erkek modellerinin kesinlikle medyada yaygınlaşması lazım."